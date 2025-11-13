千葉市とクラブの絆を刻んだ特別デザインを発表

ジェフユナイテッド市原・千葉は11月12日、来季の百年構想リーグで着用するhummelブランドの「千葉開府900年記念ユニフォーム」を発表した。

千葉氏が千葉の街を開いて900年。千葉氏中興の祖と言われる千葉常胤（つねたね）が矢を放つ姿をモチーフとしたデザインで、胸中央には記念ロゴ、腹部には常胤像のシルエットを大胆に配置。エンブレム構成にも用いられるダイアゴナル（斜めの）ラインを「過去と現代をつなぐ矢の軌跡」として取り入れた。

このデザインがファンの間で話題沸騰。特に側面の緑のラインが2005年にナビスコカップ初優勝した際のユニフォームを連想させるとの声がSNSに多数寄せられた。「ジェフ黄金期こと2005年っぽさがあるデザイン」「ナビスコ初制覇の2005年ぽさがありますね」「2005年ユニのオマージュ感を感じる」「相変わらず素晴らしいセンス！」「懐かしさもありつついいかんじ！」「めっちゃかっこいい！」「これは買う！」と歓喜した。

ユニフォームは11月29日、明治安田J2リーグ第38節・FC今治戦のフクダ電子アリーナで展示予定となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）