「ノートPCに貼られたステッカーは単なる装飾ではなく自己表現の一種」と考えるハッカーで書店店主でもあったというジャック・ガンギ氏が、人々の自慢の天板写真を「stickertop.art」で公開しています。

サイトはギャラリー形式になっていて、それぞれの画像はクリックすると前面に大きく表示されます。なお、画像に対する説明文はないため、使用者は誰なのか、どれぐらいの期間でこうなったのかといった情報はありません。

DELLのノートPCに控えめに貼られたステッカーたち。かなり年季の入った端末で、ロゴのそばに『パウ・パトロール』のステッカーが目立っています。



Appleロゴがまるでアークリアクターのように腹部で光っています。



きれいにスペースを空けてステッカーを並べて貼ってあるPC。



Appleロゴを残しつつ、周囲にいろんなステッカーを配置。



重なりつつも整然とステッカーを貼っている例も。



カラー天板だとアート力が上がる気がします。



ThinkPadに大きく「武」の一文字。



少し昔のLet'snoteは天板が立体構造になっていたので、ステッカーを貼るには不向きでした。



モノトーンのステッカーを大量に重ねているのでカラーのステッカーがとても映えます。