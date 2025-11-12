ビー・エム・ダブリュー株式会社は、MINI COOPERシリーズに新グレード「MINI COOPER C SELECT」および「MINI COOPER 5-DOOR C SELECT」を追加し、全国の正規ディーラーにて販売を開始した。

同グレードは、ドライビングアシスタントやARナビなど先進機能を標準装備しつつ、装備を厳選することで価格を抑え、より身近なモデルとして展開する。納車は2025年12月下旬より順次開始予定である。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、MINI COOPER（ミニ・クーパーのラインアップにMINI COOPER C SELECT（シー・セレクト）、MINI COOPER 5-DOOR（ファイブドア）のラインアップにMINI COOPER 5-DOOR C SELECTを追加し、本日より全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始し、本年12月下旬より順次納車を開始する。

MINI COOPER メーカー希望小売価格（消費税込み）

モデル 希望小売価格 MINI COOPER MINI COOPER C SELECT \ 3,650,000 MINI COOPER C* \ 4,020,000 MINI COOPER S* \ 4,750,000 MINI JOHN COOPER WORKS* \ 5,400,000 MINI COOPER 5-DOOR MINI COOPER 5-DOOR C SELECT \ 3,770,000 MINI COOPER 5-DOOR C* \ 4,140,000 MINI COOPER 5-DOOR S* \ 4,870,000 MINI COOPER CONVERTIBLE MINI COOPER CONVERTIBLE C* \ 4,670,000 MINI COOPER CONVERTIBLE S* \ 5,180,000 MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE* \ 5,890,000

上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格となります。また、自動車リサイクル法に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格となります。価格は各MINI正規ディーラーが独自に定めておりますので、詳しくは各MINI正規ディーラーまで、お問い合わせください。 右ハンドル仕様。 *は、以前に発表済みのモデルとなります。

英国のプレミアム・ブランドMINIは、2002年よりBMWグループにて開発、生産および販売が行なわれているブランドであり、ドライビングのみならず、特にライフスタイルを楽しむ人達に人気を博している。

MINIのラインアップは、伝統的な基幹モデルであるハッチバック・モデルMINI COOPER、電気自動車のシティ・クロスオーバーMINI ACEMAN（エースマン）、本格的なSUV走行も可能なMINI COUNTRYMAN（カントリーマン）の3つのラインアップから構成されている。さらに、ハッチバック・モデルのMINI COOPERには、オーソドックスな3ドア・モデルのMINI COOPER、利便性を高めた5ドア・モデルのMINI COOPER 5-DOOR、爽快なオープン・エア・ドライブを可能とするMINI CONVERTIBLE（コンバーチブル）の3つのボディ・タイプがある。

今回発表のMINI COOPER C SELECTおよびMINI COOPER 5-DOOR C SELECTは、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタント等の運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーション・システム、MINI Connected、ワイヤレス・チャージング等の便利機能を標準装備する等、基本となる装備品を厳選することで、より身近で、価値の高いモデルとなっている。

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社