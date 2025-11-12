「ミニ クーパー」に厳選装備のお得な新グレード“C SELECT”登場！
ビー・エム・ダブリュー株式会社は、MINI COOPERシリーズに新グレード「MINI COOPER C SELECT」および「MINI COOPER 5-DOOR C SELECT」を追加し、全国の正規ディーラーにて販売を開始した。
同グレードは、ドライビングアシスタントやARナビなど先進機能を標準装備しつつ、装備を厳選することで価格を抑え、より身近なモデルとして展開する。納車は2025年12月下旬より順次開始予定である。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。
MINI COOPER C SELECTおよびMINI COOPER 5-DOOR C SELECTを追加
装備を厳選し、より身近となったMINI COOPERが誕生
ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、MINI COOPER（ミニ・クーパーのラインアップにMINI COOPER C SELECT（シー・セレクト）、MINI COOPER 5-DOOR（ファイブドア）のラインアップにMINI COOPER 5-DOOR C SELECTを追加し、本日より全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始し、本年12月下旬より順次納車を開始する。
MINI COOPER メーカー希望小売価格（消費税込み）上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格となります。また、自動車リサイクル法に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格となります。価格は各MINI正規ディーラーが独自に定めておりますので、詳しくは各MINI正規ディーラーまで、お問い合わせください。 右ハンドル仕様。 *は、以前に発表済みのモデルとなります。
英国のプレミアム・ブランドMINIは、2002年よりBMWグループにて開発、生産および販売が行なわれているブランドであり、ドライビングのみならず、特にライフスタイルを楽しむ人達に人気を博している。
MINIのラインアップは、伝統的な基幹モデルであるハッチバック・モデルMINI COOPER、電気自動車のシティ・クロスオーバーMINI ACEMAN（エースマン）、本格的なSUV走行も可能なMINI COUNTRYMAN（カントリーマン）の3つのラインアップから構成されている。さらに、ハッチバック・モデルのMINI COOPERには、オーソドックスな3ドア・モデルのMINI COOPER、利便性を高めた5ドア・モデルのMINI COOPER 5-DOOR、爽快なオープン・エア・ドライブを可能とするMINI CONVERTIBLE（コンバーチブル）の3つのボディ・タイプがある。
今回発表のMINI COOPER C SELECTおよびMINI COOPER 5-DOOR C SELECTは、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタント等の運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーション・システム、MINI Connected、ワイヤレス・チャージング等の便利機能を標準装備する等、基本となる装備品を厳選することで、より身近で、価値の高いモデルとなっている。
リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社