【増田俊也 口述クロニクル】#58

【「時代に挑んだ男」加納典明】（57）歴史や背景を徹底的に調べた上で、最後は感覚と感性で撮る

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

◇ ◇ ◇

増田「そういった精神的渇きを覚えるとき、クリエイター、芸術家としての典明さんの他に人間的な典明さんも出てくると思うんです。そういった渇きが出たとき、孤独感のようなものは出てきませんか」

加納「いや、それはないな。俺は、俺との喧嘩っていうのが一生のテーマだから俺がいれば俺だけじゃないってことになる」

増田「自己との喧嘩……哲学的ですね」

加納「俺がいれば俺自身も目の前にもう１人いるわけだ。だからそいつとの喧嘩、おまえとは誰なんだという自己検証っていうか、そういうのをし続けてるから孤独は感じないんだよ」

増田「もう１人の自分と一緒にいる感覚なんですね」

加納「俺は女性も含めていろんな人と付き合ってきたし、いろんな業界の人とも付き合った。付き合えば付き合うほど、その人、それからその人が住む社会、そういうことを自分の中に持ち込むわけ」

増田「食べ物のように食べて体の一部にしてしまうと」

加納「そう。感性をそのまま体内に取り込んでしまう。取り込んだあとに構造化させて、立体化させる。そういう中で絶えず『おまえはそれでどうなんだ。おまえは結局誰なんだ』と自己検証していくわけ」

増田「先ほどおっしゃった“俺との喧嘩”ということですね」

加納「それが一生のテーマだね。増田さんだってそうでしょう。おそらくクリエーター、芸術家っていうのは、みんなそういう部分があると思う。だから俺とは異なるジャンルの人に会いたいし、新しいジャンルの人に会いたい」

増田「なるほど」

トランプは亜種であり異種であり人間そのもの

加納「どうでもいい話を交わして毎日終わってたら生まれてきた甲斐がない。だから本気で意見交換したいわけ。もう一人の自分としっかり向き合って分析してみると、こっち側の自分だけを通して見えてるものなんて１割くらいで、ほとんどがもう１人の自分を通してだったり他人を介してだったりして世界を理解してる」

増田「なるほど」

加納「要するに、俺はその舞台によって、色々千差万別する。そういう中でその積み重なってるおまえってなんなんだよって、なんかそっから出てこないのかよって思う。で、そこでもう１つおまえを考えられないのか、もう１つそれを体系立てられないのかとか、そういうことを思うんだよね。いわゆる単純な反省なんかしたってしょうがないし、しない方がいいし。なんかその辺りのジレンマってのは、すごく自分で思うね」

増田「ライバルでもある篠山紀信さんとかアラーキーさんとか、そういう人たちも同じような葛藤っていうのはやっぱり抱えてるんでしょうか」

加納「自己ジレンマってのは、アーティスト、クリエーターっていうのは、みんなあると思うよ。あとは質、量だよね。うん、カインドだよね。うん。そこで、オリジナルっていうことがいかに大事かなというか、世になかったもの、かつてなかったものを出していかなければっていう。それはお篠も荒木もあると思うよ。増田さんだって小説家だからあるでしょう」

増田「はい。あります」

加納「それこそアートの部分じゃなくても、政治でもそうだよね。イデオロギーに関してかつてなかったものってこれから編み出せないのかって。例えばアメリカのトランプ*に対する反応とか見てても、海外、カナダの人とかメキシコの人がいて、その人たちの反応の仕方とか見てると面白い。もうね、アメリカ自体がそうなんだけど、トランプなんて、あれはなんて言うんだろうなあ、亜種というか異種というか、逆にいえば人間そのものとも言えるしね」

※ドナルド・トランプ：1946年生まれ。アメリカの第45代・47代大統領。共和党員でナショナリスト、保護主義者。若き日に父親から継いだ不動産業で大成功し、さまざまなベンチャー企業も立ち上げた後に大統領となった。総資産額は20億ドルを超えるといわれる。

（第59回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。