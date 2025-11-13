¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥ì¥Ã¥º°ÜÀÒ¡¡ÀµÊá¼êÉÔºß¤Î´íµ¡µß¤Ã¤¿Ï¢ÇÆÎ©Ìò¼Ô¡¢Í³¿¤Î¥Î¡¼¥Î¡¼Ì¤¿ë¤â°ú¤½Ð¤¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¹µ¤¨Êá¼ê¤È¤·¤ÆµåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥ì¥Ã¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï7·îËö¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ì¥¤¥º¤«¤é²ÃÆþ¡£±¦¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¡¢IL¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ËÆþ¤ê¤·¤¿ÀµÊá¼ê¡¦¥¹¥ß¥¹¤ËÂå¤ï¤ê¡¢9·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¡£Æ±·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë¡¢2ÈÖ¼êÊá¼ê¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â±¦É¨Éé½ý¤ÇILÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡9·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï»³ËÜÍ³¿¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢8²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷·¿¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£»³ËÜ¤È¤Ï3»î¹ç¡¢ÂçÃ«¤È¤Ï2»î¹ç¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¹¥Åê¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£15»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.224¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ç¤â¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç·×4»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·â¤Ç¤â¹×¸¥¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤ÆµåÃÄ¤Ï¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥óÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬ÂàÃÄ¤·¤ÆFA¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¡£Æ±Åê¼ê¤Ï22Ç¯¤Ë16¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦14¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢Íâ23Ç¯¤Ë±¦Éª¤òÄË¤á¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£Ç¯4·î30Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ÇÉüµ¢¤·¡¢6²ó3¼ºÅÀ¤Ç23Ç¯8·î12Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢627Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·6·î¤Ë±¦Éª¤òÄË¤áIL¡ÊÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢°Ê¹ß¤ÏÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï3¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.00¡£6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹DFA¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£