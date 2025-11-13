YouTubeに投稿されたのは、子犬がお母さんのお友達と再会した時の様子です。子犬はお友達のことが大好きなので、一気にテンションMAXになって…？投稿は記事執筆時点で4万4000回再生を突破し、可愛すぎる熱烈歓迎が話題になっています。

【動画：家に『親友２人』が遊びに来たら、大型犬の赤ちゃんが大喜びして…大好きな人に会えた瞬間の『熱烈大歓迎』】

大好きな人と再会し、子犬がテンションMAXに！

ラブラドールレトリバーの子犬「虎丸」くんがお家に迎えられて間もない頃に、お母さんのお友達が虎丸くんに会いに来てくれたそうです。一緒に過ごすうちに、虎丸くんはお友達のことが大好きに。

そしてそれから数週間後、再びお友達がお家に遊びに来てくれました。

お友達がお家に到着すると、虎丸くんは「誰が来たんだろう？」と興味津々で玄関まで駆けつけたそう。そしてお友達の姿を見た瞬間にテンションMAXになり、しっぽをブンブン振って大喜び！どうやらお友達のことを覚えていたようです。

お友達が「大きくなったね」と驚きながら手を伸ばすと、虎丸くんはその手をペロペロ舐めてご挨拶した後で、「入って入って～」とお友達をお家の中へ招き入れたそう。

可愛すぎる熱烈歓迎

虎丸くんと思う存分ふれあうために、床に座るお友達。すると虎丸くんはすぐにお友達に飛びついて、「好き好き～！お顔もペロペロさせて！」とばかりに、腕の中でジタバタと大暴れしたとか。

そしてナデナデしてもらっているうちにゴロンと仰向けになり、無防備にお腹を見せるというサービスまでしたそう。可愛すぎる熱烈歓迎は、見ているだけで笑顔をもらえます。

お友達も虎丸くんを撫でまわしながら、とても幸せそうにしていたとのこと。

甘えん坊モード全開

そうこうしているうちに上の階にいたお兄ちゃんも下りてきて、「大好きな人たちに囲まれて、まるでパラダイスにいるみたい！」と、虎丸くんはますますご機嫌に。

お兄ちゃんに構ってもらって嬉しそうにしていたかと思うと、またお友達のそばにやってきて「もっとナデナデして」とゴロ～ン。その後も、お友達にくっついて寝転んだまましっぽをフリフリして、全力で甘え続けていたそうです。

こんな風に完全に心を許して、大好きの気持ちをストレートにぶつけられたら、お友達は毎日虎丸くんに会いに来たくなってしまいそうですね！

この投稿には「可愛い」「大歓迎だ」「すげー喜んでる」「しっぽがとれちゃうｗ」「私も虎丸くんとワチャワチャしたい」といったコメントが寄せられ、微笑ましい再会シーンは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

現在は立派な大人のワンコに成長しているものの、相変わらず甘えん坊さんだという虎丸くん。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「虎丸ステーション」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「虎丸ステーション」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。