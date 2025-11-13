

ジャパンモビリティーショー2025に出展したBYD。だが足元の販売はさえない（同社ウェブサイトより）

【写真】ブラジル工場の開業記念式典に出席した王伝福董事長。垂直統合がコスト競争力を強化したが…

急成長を続けてきた中国の電気自動車（EV）最大手、比亜迪（BYD）の業績拡大にブレーキがかかった。

10月31日に発表した2025年7〜9月期（第3四半期）決算は売上高が前年同期比3.1％減の1949億8500万元（約4兆2200億円）、純利益は同32.6％減の78億2300万元と減収減益に沈んだ。

突然の業績悪化の原因は何か。7〜9月期のみの収支内訳は開示していないので25年1〜9月の累計データを見ると、売上高が5662億6600万元で、前年同期比12.8％増となったのに対し、売上原価は同14.8％増加した。

経費増に増収が追い付かず

また研究開発費は同31.3%増の437億4800万元と大幅に膨らんだ。BYDはここ数年、急激に拡大する研究開発費を資産計上することなく、その大部分を費用として計上し当期損益に反映させてきた。そんな中で、売り上げの伸びを上回る勢いで、経費、特に研究開発に絡む負担が増えていたことがうかがえる。

販売台数をみても1〜9月の販売台数は326万100台で前年同期比18.6％増だったが、吉利汽車（ジーリー）などの猛追にあい、4割を超える伸び率を記録した24年からは大幅に鈍化した。特に7〜9月期は同1.8％減の111万4200台に落ち込んだ。この結果、純利益は1〜9月の累計でみても同7.6％減の233億3300万元と減益モードに入った。

24年のBYDの販売台数は前年比41.3％増の427万台に達し、国有自動車大手の上海汽車集団（上汽集団）を抜いて中国国内で首位に立っただけでなく、世界の自動車メーカー上位6社の一角にも入った。これを受け、当初は25年の販売目標を500万台に設定していたが、このほど足元の販売減を考慮して460万台に下方修正した。



幅広い部品を内製化する垂直統合がBYDの強いコスト競争力を生んだ。写真はブラジル工場の開業記念式典に出席した王伝福董事長（同社ウェブサイトより）

現在、中国の自動車業界では「反内巻（行きすぎた業界内競争の是正）」の動きが広がっている。25年5月末、業界団体の中国汽車工業協会と所管当局である工業情報化省は相次いで声明を発表。中国国内の「無秩序な価格競争」が企業の利益を圧迫し、業界の発展を阻害している、と批判した。同省の関係者は「自動車業界の過当競争に対する統制を一層強化する」と明言している。

当局の「反内巻」、BYDには足かせ？

こうした動きが、BYDが得意としてきた安値競争を続けにくくしている面もある。基幹部品の車載電池を含め幅広い部品を内製化するBYDの王伝福董事長（会長に相当）はかつて「タイヤとガラス以外、何でも自社で作る」と語ったことがある。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

こうした大胆な垂直統合が、外部サプライヤーとの強い交渉力につながり、大幅なコスト削減を可能にしてきた。

強いコスト競争力を武器に値引き競争の主導権を握ったBYDは中国自動車市場における価格戦争の最大の恩恵を受けてきた企業といえるが、その環境は今、変化しつつある。値引き販売の余地は狭まる一方で、他社との競争上、巨額の研究開発投資を継続せざるをえず、収益に重くのしかかっているのだ。

（財新記者：翟少輝）

※中国語原文の配信は11月1日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）