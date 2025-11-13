会議で急に指名されると、恥をかきたくないからついモジモジしてしたり、前置きが長くなってしまうのはよくあること。では、仕事ができる人は、突然の事態にどう対応しているのか？まわりからかしこいと思われる話術を探る。※本稿は、五百田達成『本当に頭がいい人の話し方 会話IQ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

話がまとまってなくても

堂々と話すことが大事

×「あ、いえ、まだまとまってなくて、すみません、はい……」（何!?）

×「あ！……いや、単なる思いつきです、話進めてください……」（気になる！）

×「突然の指名に困っていて、こういう場は緊張しちゃうんですが……」（早く！）

なんだかんだと言い訳をして、なかなか話を始めない人がいます。

背景には、「話がまとまってない」「否定されるだけ」と自信がない気持ちもあれば、「もっと整理してから話して一目置かれたい」と完璧主義な側面もあるでしょう。

自信がない、準備が足りない、本気出してないだけ、今日は調子が悪い……。そういうことを事前に言い訳して、相手の期待値を下げる行為を「セルフハンディキャッピング」と言いますが、これをやり過ぎているケースです。

相手としては、「言い訳はいいよ」「わかったから早く話して」とイライラし、「何を言いたいのかわからない」「もっと積極的に話してほしい」と不満も募ります。

キャッチボールを始めたのに、モジモジとフォームにこだわって一向に投げないのですから、相手がイライラするのは当然です。

