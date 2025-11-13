ブリリアージュが叶える大人肌の魔法♡シミもくすみも自然にカバーするチーク

「頬のシミやそばかすが気になってチークがうまくのらない…」そんな悩みを抱える大人女性に朗報です。ブリリアージュの「カモフラージュ コンシーラーチーク」は、コンシーラーとチークのいいとこ取りを実現したハイブリッドアイテム♡しっかりカバーしながらも、厚塗り感のない自然な血色肌を叶えます。さらに、人気の01・02に続き、新色03・04が登場。肌トーンを選ばない万能カラーで、誰でもナチュラルなツヤ頬に導きます♪

ブリリアージュのチークで叶える♡カバー×血色の美肌

ブリリアージュの「カモフラージュ コンシーラーチーク」は、シミやそばかすなどをナチュラルにカバーしながら、血色感とツヤをプラスする新発想チーク。

肌馴染みの良いベージュをベースにした血色カラーで、頬全体に塗っても厚塗り感のない仕上がりです。

新色03は柔らかな血色を与えるソフトピンク、04は肌に自然に溶け込むウォームピンクベージュ。

どちらもスキントーンを選ばず、ヘアメイクアップアーティストの知識と経験が詰まった絶妙なカラー設計です。

ツール使いで仕上がりアップ！ワイドフィンガーブラシの魅力

「ブラシは難しそう…」と思っている方にもおすすめなのが、ブリリアージュの「ワイドフィンガーブラシ」（4,180円）。

斜めカットのブラシ形状と密集した毛量がポイントで、カモフラージュ コンシーラーチークを均一にぼかし、ふんわり自然な仕上がりを叶えます。

指やスポンジでも使えますが、ブラシを使うことでよりムラなく美しく発色。血色感重視なら03、ナチュラルに仕上げたい方には04がおすすめです。

新色03・04を含む全4色展開♡キャンペーンも開催中

03

04

カモフラージュ コンシーラーチークは、01～04の全4色展開。

01：肌に溶け込むピュアピンク

02：シミやそばかすを自然にカバーするオレンジベージュ

03：柔らかな血色をプラスするソフトピンク

04：ナチュラルに仕上がるウォームピンクベージュ

新色の03・04は、01・02に比べ血色感がアップし、まるで素肌のような自然なツヤを演出します。現在、オフィシャルサイトでは新発売キャンペーンを開催中。2色セットも数量限定で登場しています♪

ブリリアージュのチークで、自信をまとう素肌美を♡

メイクの仕上がりを格上げするブリリアージュの「カモフラージュ コンシーラーチーク」。コンシーラー並みのカバー力とチークの血色感を兼ね備えた新感覚のアイテムは、肌悩みを抱える大人女性の強い味方です。

ナチュラルでヘルシーな印象を叶える新色03・04を取り入れて、自信あふれる表情を手に入れてみてはいかがでしょうか♡