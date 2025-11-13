山形県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキング！ 2位「米沢市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、山形県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「米沢牛でよく聞く名前であり、酪農が多そうなため。酪農はお金がいい」（20代女性／北海道）、「米沢市は歴史ある城下町で、地元の企業や農業も安定。教育水準が高く、老舗商家や裕福な家庭もあり、落ち着いたお金持ちがいそうに感じる」（20代女性／東京都）、「町が活性化しているイメージがある為」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「山形は平地の都市部にお金持ちも集まっているはず」（40代男性／東京都）、「交通や生活環境も整っており、比較的裕福な家庭が住んでいるイメージがあるから」（30代男性／富山県）、「県庁所在地で商業や企業が集まり、収入水準が比較的高いから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：米沢市／72票山形県の南部に位置する米沢市は、伊達政宗や上杉鷹山など歴史上の偉人にゆかりのある城下町です。特に上杉家の文化が色濃く残り、歴史的な観光スポットが多くあります。米沢牛や米沢織などが有名で、地域の特産品が豊富です。吾妻山系の豊かな自然に囲まれ、四季折々の美しい景色を楽しめる場所でもあります。
回答者からは「米沢牛でよく聞く名前であり、酪農が多そうなため。酪農はお金がいい」（20代女性／北海道）、「米沢市は歴史ある城下町で、地元の企業や農業も安定。教育水準が高く、老舗商家や裕福な家庭もあり、落ち着いたお金持ちがいそうに感じる」（20代女性／東京都）、「町が活性化しているイメージがある為」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：山形市／147票山形県の県庁所在地である山形市は、県の中心部に位置し、山形盆地の主要都市です。蔵王温泉や山寺（立石寺）など、観光名所が近くにあり、観光の拠点としても機能しています。山形新幹線が通り、交通の便が良く、県の行政や経済の中心地です。さくらんぼやラ・フランスなどの果樹栽培が盛んなことでも知られ、食文化も豊か。都市機能と自然が調和した街です。
回答者からは「山形は平地の都市部にお金持ちも集まっているはず」（40代男性／東京都）、「交通や生活環境も整っており、比較的裕福な家庭が住んでいるイメージがあるから」（30代男性／富山県）、「県庁所在地で商業や企業が集まり、収入水準が比較的高いから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)