¡Ö¹â»Ô¹ñ²ñ¡×ÌîÅÞ¤¬ÁÀ¤¦µÞ½ê¡¡»Ù»ýÎ¨80%Ä¶¤¨¤Ç¤â¤Û¤³¤í¤Ó¤À¤é¤±!?¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤òÇËÃÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Õ¤¿¤Ä¤ÎË¡°Æ¤È¤Ï¡©
¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¹ñ²ñ
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é²ñÃÌ¤ò"¤¤¤¤´¶¤¸"¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨82¡ó¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤Ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬°Ü¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«±À¹Ô¤¤Ï²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç......¡£¤½¤ó¤ÊÀ¯¸¢¤Î·ä¤òÌîÅÞ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£³ÆÅÞ¤¬¹ñ²ñ¤Ç¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ëÌîÅÄÂåÉ½
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¥¿¥³¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡Û
¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¸å¡¢½é¤ÎËÜ³Ê¹ñ²ñÏÀÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½°»²ÂåÉ½¼ÁÌä¡½¡½¡£
ÌîÅÞÅÞ¼ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Î³°¸ò¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤äÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤é¤òÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤äÌÀ²÷¤µ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¡Ö¿¿Ùõ¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Û£Ëæ¤ÊÊª¸À¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Á´¹ñ»æ¤ÎÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¤³¤¦¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¼óÁê¤Ï¤É¤³¤«¥É¥ó¥è¥ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¯¸À¤¨¤ÐÌµÆñ¡¢°¤¯¸À¤¨¤ÐËÞÍÇ¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ë¸À¼Á¡Ê¤²¤ó¤Á¡Ë¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤é¤·¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤¬¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤â¤³¤¦¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇ¯ÆâÇÑ»ß¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¡ØÅú¤¨¤ò¤º¤é¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÈÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿µ½Å¤ÊÊª¸À¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ¿ÌîÅÞ6ÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î±éÀâ¤«¤éÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
ÌîÅÄÂåÉ½¤«¤é¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òº£¤â¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¸õÊä¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ°Ñ°÷²ñ¤¬¿³ºº»ñÎÁ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50Ç¯´Ö¤Ï³«¼¨¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿äÁ¦¤Î»ö¼Â¡¢¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤ª¿Ò¤Í¤Ë¡¢¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×
Åµ·¿Åª¤Ê¤ªÌò½êÅªÅúÊÛ¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î»õÀÚ¤ì¤Î°¤µ¤Ë¡¢µÄ¾ìÆâ¤Ë¡Ö¤¨¤¨¡Á¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¸µ·Ð»º´±Î½¤Î¸Å²ìÌÐÌÀ»á¤Ï¡¢ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ØTACO¡Ê¥¿¥³¡Ë¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼óÁê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
TACO¤Ïº£Ç¯5·î¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»³¦¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥ï¡¼¥É¡£¡ÖTrump Always Chickens Out¡Ê¥È¥é¥ó¥× ¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º ¥Á¥¥ó¥º ¥¢¥¦¥È¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¶¯¤¤¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆËèÇ¯·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ºö¤Î²¼¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤â¼¤µ¤º¤È¶¯ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤È¸À¤¤Ä¾¤·¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈãÈ½¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ»ýÏÀ¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌ¾»ú¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤âT¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ú¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤ÎË¡°Æ¿³µÄ¡Û
¤½¤ó¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î¼åÅÀ¤ò¸«¤Æ¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÌîÅÞ¤¬º£¡¢¼ê¤°¤¹¤Í°ú¤¤¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î"ÄÉ·âË¤ÃÆ"¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î©·û´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¤µ¤µ¤ä¤¯¡£
¡Ö¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¶¦Æ±Äó½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë½°±¡Äê¿ô1³äºï¸ºË¡°Æ¤È¡¢Î©·û¤¬10·î31Æü¤Ë½Ð¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íË¡°Æ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤³¤Î2Ë¡°Æ¤Î¿³µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤òÇËÃÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤º¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤«¤éÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤ë°Ý¿·¤¬¡¢¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤¹¤ëÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡£¤â¤·¡¢°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤ÎË¡°Æ¤¬»Å¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°Ý¿·¤Ï¼«Ì±¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂçµÁ¤ò¼º¤¤¡¢Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢À®Î©¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Äó°Æ¤Ç¤¹¤éÀ¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«°Ý¤ÏË¡°ÆºîÀ®¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÈæÎã¶è¤òÃæ¿´¤Ë50µÄÀÊ¸º¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÈæÎã¶è¤ò50¤âºï¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¡¢ÈæÎãµÄ°÷¤¬Â¿¤¤À¯ÅÞ¤Ï²õÌÇÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤¬Â¿¤¤¼«Ì±¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·ÚÈù¤ÇºÑ¤à¡£Äê¿ôºï¸º¤ÏËÜÍè¡¢¾®Áªµó¶èÀ©¤òÃæÁªµó¶èÀ©¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªµóÀ©ÅÙ¤ÎÏÃ¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÏÀµÄ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Äê¿ôºï¸º¤ÏµÄ°÷¤Î¿ÈÊ¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤ò¼«Ì±¤È°Ý¿·¤À¤±¤Ç·è¤á¤ÆË¡°ÆÄó½Ð¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÌ£Êý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡¢±¦ÇÉ¤Î»²À¯¤Þ¤Ç¤â¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤È¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤ß¡¢·ã¤·¤¯Äñ¹³¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¼ÂºÝ¡¢»²À¯¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤ÏÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡°Æ¿³µÄ¤ÎÂç¹Ó¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÎëÌÚ»á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬·ÚÈù¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤ÎÉ¼¿ô¤ò´ð¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Äê¿ôºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤Ï16¿Í¤«¤é18¿Í¤ÎÈæÎãµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¼«Ì±ÆâÉô¤Ç¤âÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊµÄ°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ø¤¿¤ò¤¹¤ë¤È¼«Ì±¤«¤éÂ¤È¿µÄ°÷¤¬½Ð¤ÆË¡°ÆÄó½Ð¤Ë»ê¤é¤º¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íË¡°Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö¤³¤ÎË¡°Æ¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¶¤á¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ï¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤¬¤³¤Î5·î¤Ë¡¢¡Ø¹ñ²È¤ÎÉÊ³Ê¤È¤·¤Æ¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¡Ù¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´Î¤¤¤êÀ¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¸Å²ì»á¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íË¡°Æ¡¢ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö»ö¶È¼Ô¤Î¥ì¥¸²þ½¤¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢¤·¤ì¤Ã¤ÈÁ°¸À¤òËÝ¤·¤Æ¿µ½Å»ÑÀª¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å²ì»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏËÜ¿´¤Ç¤Ï¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¶¯¤¯¤Æ¿µ½Å»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ËÌîÅÞ¤¬Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ø¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î»ýÏÀ¤Î¤Ï¤º¡£ºâÌ³¾Ê¤ÎÄñ¹³¤ËÉé¤±¤º¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏºâÌ³¾Ê²òÂÎ¤ò¶«¤Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Î±¦ÇÉ»Ù»ýÁØ¤Ê¤É¤ÈºâÌ³¾Ê¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤´±Å¡¥µ¥¤¥É¤ÈºâÌ³¾Ê¤Î´Ö¤ÇÆâÎØ¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¤Ï¼åÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç·×»»¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íË¡°Æ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÚÌîÅÞ¤Î·ëÂ«¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡©¡Û
¼«°ÝÏ¢Î©¤òÇËÃÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¡¼À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸øÌÀÅÞ¤À¡£¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿Åö½é¤³¤½¡¢¡ÖÁªµó±þ±ç¤Ï¿ÍÊªËÜ°Ì¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ì±¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¡ÊÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ë¤È¡¢Ï¢Î©Éüµ¢¤Î´Þ¤ß¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÌîÅÞ¤ËÅ°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÏ¢Î©²ò¾ÃÁá¡¹¤Ë¡¢¼«Ì±Â¦¤¬¸øÌÀ¸õÊä¤Î¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ë¼«Ì±¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤Ç¡¢¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ò¤È¸À¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¡ØÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¸øÌÀ´´Éô¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î³Ø²ñ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤³¤½¼«Ì±¤È¤Î·èÊÌÀë¸À¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñ¤Îµ¡´Ø»æ¡ØÀ»¶µ¿·Ê¹¡Ù´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¸øÌÀ¤Î³Ð¸ç¤Ë¡¢Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¼«Ì±¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¯¸¢¤òÃ¥¼è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î©·û¤Î¼çÄ¥¡£ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÌîÅÞ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÎ©·û¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¡£Î©·û¤È»²À¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¯ºö¤Ï¿å¤ÈÌý¤Û¤É°ã¤¦¡£¤½¤ÎÌîÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²º·òÃæÆ»¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç23Ç¯´Ö¤ÎÍ¿ÅÞ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸øÌÀ¤·¤«»×¤¤Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸øÌÀ¤Ë¤Ï600ËüÉ¼Á°¸å¤ÎÁÈ¿¥É¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉ¼¤¬¤É¤ÎÌîÅÞ¤âÍß¤·¤¤¡£¸øÌÀ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸õÊä¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤È¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È¡¢¸øÌÀ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¸øÌÀ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃæÆ»¡£Î©·û¤âÃæÆ»¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡¢¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤¬¤¤¤Î½©ÇÈ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
Î©·û¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤ë¤è¤ê¡¢¸øÌÀ¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¸øÌÀ¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
8³äÄ¶¤¨¤Î»Ù»ýÎ¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¸À¤¨¤ëÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡£ÌîÅÞ¤Î¹¶Àª¤ò¤«¤ï¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹â»Ù»ý¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÁá´ü²ò»¶¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«°ÝÏ¢Î©Êø²õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ïº£¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹ÒÏ©¤Ï°ÂÂÙ¤È¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
Î×»þ¹ñ²ñ¤¬½ª¤ï¤ë12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿öÀª¡Ê¤¹¤¦¤»¤¤¡Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò