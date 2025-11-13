シンガー・ソングライターの平原綾香（41）が13日までに自身のインスタグラムを更新。尊敬するアーティストとの“ハグショット”を披露した。

平原は「生のコンサートやCDで聴き続けてはや36年になる大好きな音楽家、玉置浩二さん」とし玉置との“ハグショット”を披露。「昔も今も変わらず最高を更新し続けている人 玉置浩二さん」などとつづった。

また「安全地帯」のサポートメンバーを務めていた父でサックス奏者の平原まことさんに連れられ、玉置に会いに行った日を回想。「当時5歳だった私を抱っこしてくれた浩二さん。恥ずかしくて、私は思わず寝たふりしたことを今でも覚えている」とした上で「今回は寝たふりしませんでしたよ。私と母をギュッとハグしてくださいました」と振り返った。

「『平原さんに会いたいなぁ』浩二さんが呟いた。我慢していた涙が溢れ出た。父も、サックス、吹きたかったと思います」と21年に他界した父に思いを馳せた。

最後に「歌の次元を超えて、音楽を届けてくれる世界でたったひとりのMr.PERFECT。玉置浩二さん。ずっとずっと、歌い続けていてください」と呼びかけた。