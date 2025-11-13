渡邊渚、熱中する“刺し子”でハンドメイド「空いた時間を全て刺し子に使った」 色鮮やかな作品の数々を紹介
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が12日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“刺し子”作品を披露した。
【写真】渡邊渚が公開した色鮮やかな“刺し子”作品の数々
渡辺はこれまでに、ボトルシップやスワッグなど、多数のハンドメイト作品を公開している。その中で、「NEWSポストセブン」で連載中のエッセイでは、この秋一番製作したものは“刺し子”だと話しており、「空いた時間を全て刺し子に使った。いや、寝る間も惜しんで」と熱中していたことを明かした。
この日の投稿では、「昨日更新された連載エッセイ #ひたむきに咲く 今回のエッセイは力作です！笑 ぜひ読んでから、この写真を眺めてみてください笑」と呼びかけ、刺し子で作った作品を公開。ハンカチやコースターなど、色鮮やかな模様が繊細に施されたハンドメイド作品の数々を披露している。
