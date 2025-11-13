米ラスベガスで行われているＭＬＢのＧＭ会議で１２日（日本時間１３日）、大手エージェント「ボラス・コーポレーション」のスコット・ボラス代理人が取材に応じた。

ポスティングでメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、西武・今井達也投手（２７）の代理人も務めるボラス氏。今井については１９日（同２０日）に、ポスティング申請手続きを行い交渉が解禁されることを明かした。

今井の魅力を訴える中で比較対象として名前が挙がったのはドジャース・山本由伸投手（２７）。２年前のオフにオリックスからドジャースに１２年３億２５００万ドル（約４６３億円＝契約当時のレート）で移籍し、今季は１２勝を挙げてサイ・ヤング賞の最終候補３人に残り、３勝を挙げたワールドシリーズではシリーズＭＶＰに輝く活躍を見せて、２年連続ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

山本の活躍によって日本人投手の価値が上昇しているかについてボラス氏は「いや、山本はもうすでに、価値を高めていた。ゲリット・コールが（ヤンキースと）９年総額３億２４００万ドル（約３５２億円＝契約当時のレート）で契約していたが、山本は（３億２５００万ドルで）それを超えていた」と否定。日本人投手の評価はかねて高かったことを明かした。

一方で今井が、山本を上回る武器もあると主張したボラス氏。「まず、球速帯が、ここで非常に活躍している山本のレベルであること。彼の武器が、スプリットではなくて、チェンジアップであること。スプリットのように動くチェンジアップは、肩肘への負担が少ない。彼の耐久性は本物であり、（まだ）２７歳だ」。スプリットを投げる投手は肩、肘への負担が大きいとされているが、今井はチェンジアップを決め球としていることで、故障へのリスクが小さいことを訴えた。