本日の予定【経済指標】
【日本】
国内企業物価（10月）08:50
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)
【英国】
RICS住宅価格指数（10月）09:01
予想 -14.0% 前回 -15.0%（RICS住宅価格指数)
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想 0.2% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.4% 前回 1.4%（前年比)
鉱工業生産指数（9月）16:00
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.4% 前回 -0.7%（前年比)
製造業生産高（9月）16:00
予想 -0.5% 前回 0.7%（前月比)
予想 -1.8% 前回 -0.8%（前年比)
貿易収支（9月）16:00
予想 -205.0億ポンド 前回 -211.83億ポンド（商品貿易収支)
予想 -30.5億ポンド 前回 -33.86億ポンド（貿易収支)
【豪州】
雇用統計（10月）09:30
予想 2.1万人 前回 1.49万人（雇用者数)
予想 4.4% 前回 4.5%（失業率)
予想 N/A 前回 0.87万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 0.63万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第3四半期）15:30
予想 7.5% 前回 7.5%（失業率)
ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00
予想 0.7% 前回 -1.2%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.1%（前年比)
【ブラジル】
小売売上高（9月）21:00
予想 1.8% 前回 0.4%（前年比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
