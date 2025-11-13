【日本】
国内企業物価（10月）08:50
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.7%（前年比)

【英国】
RICS住宅価格指数（10月）09:01
予想　-14.0%　前回　-15.0%（RICS住宅価格指数)

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00
予想　0.2%　前回　0.3%（前期比)　
予想　1.4%　前回　1.4%（前年比)

鉱工業生産指数（9月）16:00
予想　-0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　-1.4%　前回　-0.7%（前年比)

製造業生産高（9月）16:00
予想　-0.5%　前回　0.7%（前月比)
予想　-1.8%　前回　-0.8%（前年比)

貿易収支（9月）16:00
予想　-205.0億ポンド　前回　-211.83億ポンド（商品貿易収支)
予想　-30.5億ポンド　前回　-33.86億ポンド（貿易収支)

【豪州】
雇用統計（10月）09:30
予想　2.1万人　前回　1.49万人（雇用者数)
予想　4.4%　前回　4.5%（失業率)
予想　N/A　前回　0.87万人（正規雇用者数)　
予想　N/A　前回　0.63万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第3四半期）15:30
予想　7.5%　前回　7.5%（失業率)

ユーロ圏鉱工業生産指数（9月）19:00
予想　0.7%　前回　-1.2%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.1%（前年比)

【ブラジル】
小売売上高（9月）21:00
予想　1.8%　前回　0.4%（前年比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります