本日の予定【発言・イベント】
9:00 豪消費者インフレ期待（11月）
12:35 日本5年利付国債入札（2兆4000億円程度）
18:00 ECB経済報告
ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF研究所会議出席
21:00 グリーン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演
22:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）
エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席
14日0:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
2:00 米週間原油在庫統計
2:15 ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
2:20 ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30 テュディン・スイス中銀理事、金融市場会議出席
3:00 米30年債入札（250億ドル）
5:10 ガイNZ中銀外部委員、世界経済について講演
EU財務相理事会
ノルウェー統計局、石油とガスへの投資に関する四半期調査
シティ主催中国年次会議（上海、14日まで）
米主要企業決算
ウォルトディズニー、アプライドマテリアルズ
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
