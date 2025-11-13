今回は、惣菜を買ってきたことに文句を言う夫に、現実を突きつけたエピソードを紹介します。

「自炊の方が安く済むだろ？」と言う夫に…

「最近、フルタイムで派遣として働くようになりましたが、忙しくて家事までなかなか手が回らず……。特に料理に関しては手抜きになりがちなので、この前割り切ってスーパーで惣菜を買ってきたんです。

すると子供は『おいしい』と喜んでくれたし、一から材料を買うより安く済む上に、時短にもなりラッキーと思っていましたが……夫に『派遣のくせに惣菜なんて贅沢だ！』『自炊の方が安く済むだろ？』と言われたんです。そこで私は夫に『は？ 一から料理するより惣菜を買った方が安いよ？』と現実を突きつけてやりました。すると夫は『金の問題だけじゃない！』とかなんとか言ってきましたが、完全無視しました」（体験者：30代女性・派遣社員／回答時期：2025年9月）

▽ だったら自分で作ればと言いたくなりますよね。それにこの女性は惣菜を買うといっても、せいぜい週1回程度にするつもりだそう。文句なんか言われる筋合いないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。