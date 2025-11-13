※2025年6月撮影

トップ画像は、八潮駅南口。

前回は、猛暑日一歩手前、3km以上歩いてすっかり参ったので一度帰宅しました。

日を改めて出直してきました。

しかし、この日も、同じ埼玉県熊谷の最高気温が37.1℃という猛暑日。

筆者が三浦半島を出発した時、地元は、30℃無かったのです。でも別の場所で撮影して八潮駅前についたのが午後2時。間違いなく35℃以上ありました。

しかし1500円近い交通費を払って来たのに「暑いから」と帰るワケにもいきません。諦めて歩きます。

※2025年6月撮影

「やしお駅前公園」、駅に戻る際に寄ります。

※2025年6月撮影

大通りに出ました。今回は、前回と反対方向、南西に歩きます。

※2025年6月撮影

しかし、日影が無いです。歩いている人もいません。

※2025年6月撮影

駅から500メートル程の交差点までが遠い。（笑）

※2025年6月撮影

やっとラーメン屋の向こうが交差点。コンビニエンスストアの手前を左折します。

※2025年6月撮影

コンビニで暑さ対策のグッズを買おうと思ったのですが、常温での販売でした。

購入後自宅で冷やして使って下さい、と言われても、全くコンビニエンスじゃありません。冷やして販売していれば、少々高くても需要があると思いますが。

実は、大手コンビニ全てで常温販売でした。コンビニの名前が泣きますよね。（笑）

それでも凍らしたペットボトルを購入。首筋に時々あてながら歩きました。右に大手コンビニがあります。

※2025年6月撮影

100メートルで右折。ホントに日影が少ないなぁ。

※2025年6月撮影

この突き当たりを右に曲がります。

※2025年6月撮影

公園の造成工事と看板が出ています。

※2025年6月撮影

突き当たりを右折して垳稲荷神社。垳は「がけ」と読む、地名です。神社の所在地が八潮市垳116-1。

※2025年6月撮影

神様にご挨拶して日影で休ませていただきました。ここまで駅から1kmほど。日なたを歩いて汗びちゃです。温い風ですが、少しは体温が下がります。

※2025年6月撮影

神社で撮影の許可をいただこうと連絡先などを探しましたが、分かりませんでした。ネットで調べても分かりません。御稲荷様、お許しください。

もと来た方に戻ります。ここが突き当たり。

※2025年6月撮影

公園造成地の南側は「八潮市新設小学校」建築工事。高いクレーンがつくばエクスプレスの車窓からも見えました。

※2025年6月撮影

神社から200メートル。ここが目的地「ポテトチップス製造卸 有限会社 菊水堂」です。

※2025年6月撮影

しかし、ポテトチップスは後のお楽しみにして、常然寺というお寺に向かいます。しかし、手元のマップに筆者が間違ったマークを付けてしまい、また道に迷いました。

バカにつける薬が欲しい･･･とつくづく思います。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。

