【ZARA】でも見つけたーーッ！ 大人に似合う♡「バレルパンツ」

各ブランドから続々と発売されている、樽のようなシルエットが特徴の「バレルパンツ」。今シーズンもトレンド継続中のバレルパンツは、バリエーションが増えさらに注目を集めている様子。【ZARA（ザラ）】には、ヴィンテージライクなデザインが魅力的なバレルジーンズや、主役級の存在感を放つアニマル柄バレルパンツなど、ミドル世代に似合いそうな商品がラインナップ。一点投入するだけで今っぽくおしゃれな雰囲気をまとえそうなバレルパンツは、秋コーデの即戦力になる予感。

大人に似合うバレルジーンズ

【ZARA】「ZW COLLECTION バレル ミッドライズジーンズ」\8,590（税込）

裾にかけて細くなるバレルシルエットと、縦のラインを強調する切り替えが特徴。体型カバーしながらスタイルアップも狙えるのが魅力。裾の切りっぱなしデザインがこなれた印象も与えてくれそう。股上が浅すぎず深すぎないミッドライズタイプなので、普段ジーンズを穿き慣れていないミドル世代もコーデに取り入れやすそう。

ヴィンテージ風デザインでカジュアルコーデをランクアップ

【ZARA】「ZW COLLECTION ローライズクラックテクスチャーバレルデニムパンツ」\10,990（税込）

穿き込んだようなクラックテクスチャー加工が、ヴィンテージライクな雰囲気を醸し出すバレルジーンズ。重厚感のあるブラックカラーがリュクスなムードも演出。いつものジーンズコーデがランクアップし、大人に似合うカジュアルコーデを楽しめそうです。

最旬秋コーデを楽しめるコーデュロイバレルパンツ

【ZARA】「バレル コーデュロイパンツ ZW COLLECTION」\8,590（税込）

トレンド感も秋ムードも盛り上げる、コーデュロイ素材のバレルパンツ。柔らかで上品な雰囲気をまとうエクリュカラーが、大人コーデにもしっくりなじみそう。レッグラインを拾いにくいシルエットなので、パンツの窮屈感が苦手なミドル世代もストレスなくおしゃれを楽しめそうです。

主役級の存在感で周りと差がつくアニマル柄

【ZARA】「アニマル柄バレルパンツ」\6,590（税込）

インパクト抜群のアニマル柄が目を引くバレルパンツは、周りと差がつくおしゃれを楽しみたい人にうってつけ。派手見えするのが苦手なミドル世代も、顔から離れた位置のパンツなら挑戦しやすいかも。ほっこりした雰囲気になりがちな秋冬のニットコーデにピリッとスパイスがプラスされ、垢抜けた印象に仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i