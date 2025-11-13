　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の5万1260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54342.42円　　ボリンジャーバンド3σ
52823.21円　　ボリンジャーバンド2σ
51304.01円　　ボリンジャーバンド1σ
51260.00円　　13日夜間取引終値
51063.31円　　12日日経平均株価現物終値
50980.00円　　5日移動平均
50905.00円　　一目均衡表・転換線
49784.80円　　25日移動平均
48940.00円　　一目均衡表・基準線
48265.59円　　ボリンジャーバンド-1σ
46746.39円　　ボリンジャーバンド2σ
45875.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45470.13円　　75日移動平均
45227.18円　　ボリンジャーバンド3σ
44090.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40633.90円　　200日移動平均


株探ニュース