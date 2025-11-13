日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の5万1260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54342.42円 ボリンジャーバンド3σ
52823.21円 ボリンジャーバンド2σ
51304.01円 ボリンジャーバンド1σ
51260.00円 13日夜間取引終値
51063.31円 12日日経平均株価現物終値
50980.00円 5日移動平均
50905.00円 一目均衡表・転換線
49784.80円 25日移動平均
48940.00円 一目均衡表・基準線
48265.59円 ボリンジャーバンド-1σ
46746.39円 ボリンジャーバンド2σ
45875.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45470.13円 75日移動平均
45227.18円 ボリンジャーバンド3σ
44090.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40633.90円 200日移動平均
株探ニュース
