TOPIX先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント高の3378.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3454.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3394.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3378.50ポイント 13日夜間取引終値
3359.33ポイント 12日TOPIX現物終値
3338.80ポイント 5日移動平均
3333.28ポイント ボリンジャーバンド1σ
3293.75ポイント 一目均衡表・転換線
3272.50ポイント 25日移動平均
3222.25ポイント 一目均衡表・基準線
3211.72ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3162.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3150.94ポイント ボリンジャーバンド2σ
3144.56ポイント 75日移動平均
3090.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3045.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2883.97ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3454.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
3394.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
3378.50ポイント 13日夜間取引終値
3359.33ポイント 12日TOPIX現物終値
3338.80ポイント 5日移動平均
3333.28ポイント ボリンジャーバンド1σ
3293.75ポイント 一目均衡表・転換線
3272.50ポイント 25日移動平均
3222.25ポイント 一目均衡表・基準線
3211.72ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3162.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3150.94ポイント ボリンジャーバンド2σ
3144.56ポイント 75日移動平均
3090.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3045.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2883.97ポイント 200日移動平均
株探ニュース