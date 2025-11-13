　13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント高の3378.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3454.84ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3394.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3378.50ポイント　　13日夜間取引終値
3359.33ポイント　　12日TOPIX現物終値
3338.80ポイント　　5日移動平均
3333.28ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3293.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3272.50ポイント　　25日移動平均
3222.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3211.72ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3162.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3150.94ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3144.56ポイント　　75日移動平均
3090.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3045.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2883.97ポイント　　200日移動平均


株探ニュース