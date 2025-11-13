グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の723ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
772.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
756.57ポイント ボリンジャーバンド2σ
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
753.45ポイント 75日移動平均
740.64ポイント ボリンジャーバンド1σ
739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
727.33ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
724.72ポイント 25日移動平均
723.00ポイント 13日夜間取引終値
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
715.00ポイント 5日移動平均
713.98ポイント 200日移動平均
708.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ
703.50ポイント 一目均衡表・転換線
692.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
676.95ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
