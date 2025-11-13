母が思い出の写真をハサミで切り刻んだのは、「この世とお別れ」するためだった…母の”最期の言葉”を耳にした父の「理想の死に方」とは

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第82回

『日本人に比べて「死の準備」について深く考えない…ドイツ人が“死”に対して無自覚なワケ』より続く。

この世とお別れ

ホルガーさんの家族が母親の癌を知ることになったのは、主治医がうっかり漏らしてしまったからでした。手の施しようのないステージだったため、本人の希望で基本的には自宅で過ごしながら、通院と往診、短期入院で治療することになりました。

「母が亡くなってから専門家に聞いてみたんだけど、自分の死期が近づいていると悟った人の中には、『この世とお別れをする人』が一定数いるそうなんだ」

つまりホルガーさんの母親にとって「写真を切り刻んで捨てる」という作業は、「自分自身をこの世から切り離す」という行為だったというのです。

「離婚する時、パートナーとの思い出の品々を捨ててしまう人がいるよね。母はまさにこの世と『離婚』のように別れようとしていた」

2 0 0 9年、母親は77歳で亡くなりました。臨終に立ち会えなかったホルガーさんは、父親から「母の最期の言葉」を聞きました。

「なぜ私はこんなに苦しまなければならなかったの？」（“Warum musste ich so leiden?”）

亡くなるはずのない手術だったのに

ホルガーさんの父親は心臓に持病を抱えていたものの生活に支障はなく、ホルガーさんがドイツに一時帰国した時には、自ら運転する車で空港まで迎えに来てくれたほどでした。

そしてホルガーさんの滞在中、父親は簡単な手術を受ける予定でした。危険性もなく、数日で退院できるとのことだったのに、手術当日、ホルガーさんのもとに、付き添いの人から電話がありました。

「お父さんが、手術の最中に突然亡くなってしまった」

86歳と高齢ではありましたが、突然の死です。悲しみに打ちのめされたホルガーさんですが時間は待ってくれません。病院の「死者の部屋」（トーテンラウム Totenraum）〔註：家族などの関係者が亡くなった人とお別れできる部屋〕で最後の時間をもった後、様々な手続きに追われました。

まず「簡単な手術」の最中に死亡したために解剖が必要となり、それに4週間かかりました。お葬式はその後になります。結局、ホルガーさんは予定を延長して5週間ドイツに滞在し、200人も参列した大規模な葬儀を執り行いました。

死ぬ時はぽっくり

ドイツのお葬式は、まず教会で葬儀をし、その後親しい人のみで教会の施設やレストランで食事をする流れです。この食事会のことを南ドイツでは「死体の饗宴」（ライヒェンシュマウス Leichenschmaus）と呼びます。ちょっとびっくりするネーミングですが、泣いたり悲しんだりするのは前半の教会のミサや葬儀の時で、「死体の饗宴」では故人の思い出を語りながらみんなで楽しい時間を過ごします。ホルガーさんもこうして父を見送ったのです。

「誤解を恐れずに言えば、『絶妙なタイミング』（Gutes Timing）に感謝したよ。父が亡くなったのが、僕がたまたまドイツにいた時で、本当によかった」

最後の最後まで見送ることができたこと。空港からのドライブでゆっくり話ができたこと……。その時、父は「死ぬ時はぽっくりいきたいよ」と言っていたのです。

突然亡くなってしまったので、病院の手術のことも含めてあれこれ後悔はしていました。でも時間が経つにつれてホルガーさんは、「手術中に突然亡くなったのは、父親の希望通りの『ぽっくり』の死に方だったのかもしれない」と思うようになったそうです。

『「死は突然がいい」「理想の死に方は脳梗塞」…“終活しないで今を楽しむ”ドイツ人の、あっけらかんとした「死生観」とは』へ続く。

【つづきを読む】「死は突然がいい」「理想の死に方は脳梗塞」…”終活しないで今を楽しむ”ドイツ人の、あっけらかんとした「死生観」とは