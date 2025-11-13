福島第一原発１号機冷却の切り札だった「イソコン」、重大な設定変更が行われたにもかかわらず、実動作試験が行われなかったのは何故か？　東京電力が明かした理由とは

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第22回

非常時に原子炉を冷やす切り札とされた装置「イソコン」。だが、その作動経験を持つ者は現場におらず、訓練も試験も行われていなかった。もしもの時、本当に機能するのか――。未曾有の事故が目前に迫る中、誰もその答えを知らないまま、運命の瞬間が訪れていた。東京電力の説明、現場の備え、そして見過ごされていたリスクとは。

設定値の変更への対応

イソコンの設定値の変更は、原発の保安規定にも関わる安全上重要な変更である。この変更に対して、東京電力はどのような対応をとっていたのか。

取材に対し、東京電力は、「設定値の変更は、保安規定の変更に関わるので、その変更の周知をし、マニュアルにも反映させた。運転員は、原子炉緊急停止の次にイソコン起動、さらにSR弁作動という順番になっていることは知っている。また、マニュアルは、現地の保安検査官は見られる立場にあるので内容は知っているし、保安検査官からは特に指摘はなかった」と答えた。

そのうえで、トラブルなどが起きたときの対応は、現場の当直長の裁量に任されていると回答した。現場の裁量に任されているならば、現場は、イソコンの詳細を熟知しておかなければならない。

しかも2010年の方針転換は、長期にわたるイソコンの事実上の封印が解かれたことを意味する。現場では、すでにイソコンを動かした経験者がいなくなっていたのである。経験不足に備えるための対策は慎重になされるべきだったはずである。

なぜ実動作試験や運転訓練を行ってこなかったのか

取材班は、設定値の変更によって、イソコンが作動しやすくなったにもかかわらず、なぜ実動作試験や運転訓練を行ってこなかったのか、東京電力に問うた。

東京電力は、イソコンの動作確認については、弁を開け閉めさせる試験をもって担保していたと回答。運転訓練については、事故時運転操作の訓練の中で、システムの研修を行うとともに、日々の現場巡視や定期検査の中の保全活動など業務の中で装置についての知識を身につけていたと答えた。

そして、実際にこうした知識があったから、地震による原子炉の緊急停止の後、津波が来るまでの間、運転員がイソコンを操作して原子炉の水位や圧力を制御できていたと説明を加えた。

しかし、イソコンを巡る問題は、津波ですべての電源が失われてから起きている。電源喪失後、イソコンが動いているかどうかわからなくなり、ブタの鼻からの蒸気を確認したが、免震棟は、イソコンが動いているという誤った判断をしてしまった。イソコンが実際に動いたのを見た経験者がいなかったことが原因であることは否めない。なぜ、経験不足に備えるためにも実動作試験を行わなかったのか、再度東京電力に回答を求めた。

東京電力は「イソコンの配管から漏洩があった場合、実動作させることにより、大気中へ放射性物質を直接放出させるリスクがあるため」と答えた。二見が証言したように、イソコンのタンクを通る原子炉から繋がる配管が破損すると、蒸気の中に含まれていた放射性物質が外部に放出されることを、リスクと明記して、そのリスクこそ、実動作試験を阻んだ理由だったと認めたのである。

『福島原発の「緊急停止条件」が事故８か月前に変更されていた!?…後に「原子力規制庁」が公開した資料に書かれていた「驚きの理由」』へ続く。

