百貨店のお歳暮商戦が本格化している。

取引先などに贈る習慣は薄れる一方、「自分へのご褒美」需要は高まっている。お歳暮になじみのない若年層を取り込むための試食サービスや、物価高で外食や旅行を控える人が自宅で楽しめる商品の拡充など、各社が工夫を凝らしている。（石川泰平）

店内カフェで試食

高島屋新宿店では、館内のカフェで、カタログに掲載しているお歳暮商品をその場で食べられる期間限定のサービスを２５日まで行っている。横浜の老舗「ホテルニューグランド」発祥のシーフードドリアセットや東京・上野の純喫茶「珈琲王城」のミートソーススパゲティなど、若者に人気の「昭和レトロ」を意識したメニューを中心に８種類を用意した。担当者は「若い世代がお歳暮文化に興味を持つきっかけにしたい」と話す。

日本橋三越本店も、ギフトセンターの一角にフィナンシェやビーフシチューなどのお歳暮商品を味わえるイートインスペースを１０日まで設けた。

年末年始は自宅で少しぜいたくな食事を楽しみたいというニーズに応える商品も目立つ。

松屋は、京都の老舗料亭「下鴨茶寮」のロースト牛タンやホテルオークラのハンバーグなど、料亭やホテルのメニューを多くそろえた。宮崎牛の切り落としやタラバガニなど、ギフト用の包装をしない自宅配送限定の商品も増やした。

そごう・西武は、年末年始が最大９連休となり、家族で集まる機会が増えると想定し、京料理の老舗「美濃吉」のおでんなど大人数で囲める鍋料理に注力する。

一方、お歳暮の定番であるビールの詰め合わせ商品の種類は減っている。アサヒグループホールディングスで発生したシステム障害の影響で、ビール大手各社が品ぞろえを絞ったためだ。ただ、主力商品の供給は続いており、百貨店各社の売り上げに現時点で大きな影響はないという。