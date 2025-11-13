【今夜放送】『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル発表！ なにわ男子は「初恋LOVE」歌唱
今夜19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系）より、豪華アーティストの歌唱と一夜限りの特別企画のタイムテーブルが発表された。
【写真】『ベストヒット歌謡祭2025』出演アーティストをイッキにチェック！
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。今年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージをおくる。
このたび、アーティスト歌唱＆一夜限りの特別企画のタイムテーブルが発表された。
※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順となります。
※生放送の都合上多少前後する可能性がございます。
【19時台】
世代を超えた“アイドル”2組 夢のコラボ
郷ひろみ×なにわ男子「GOLDFINGER ’99／郷ひろみ」
昭和の名曲をコラボ歌唱 ベストヒットSPユニット
佐野勇斗（M！LK）×河野純喜（JO1）×K（＆TEAM）×佐野晶哉（Aぇ！ group）
「ジュリアに傷心／チェッカーズ」
幾田りら「恋風」
＝LOVE「とくべチュ、して」
香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
超ときめき宣伝部「超最強」
乃木坂46「ビリヤニ」
氷川きよし「白睡蓮」
ME：I「MUSE」
【20時台】
世界初演出！King Gnuがリアルと名探偵コナンの世界で歌唱！
King Gnu「TWILIGHT！！！」
平成のアイドル神曲をコラボ歌唱！ベストヒットSPユニット
井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）
「初恋サイダー／Buono！」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ‐ On The Way」
＆TEAM「Go in Blind（月狼）」
Kis‐My‐Ft2「＆Joy」
郷ひろみ「ALL MY LOVE」
JO1「RUSH」
Da‐iCE「ノンフィクションズ」 中野拓夢・才木浩人（阪神タイガース）とコラボ
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」〜「Never Romantic」SPメドレー
HANA「ROSE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
M！LK「イイじゃん」 サンリオキャラクターズとコラボ
【21時台】
1977年生まれのスター2人が夢のコラボ！
香取慎吾×氷川きよし
「勝手にしやがれ／沢田研二」
みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025
・Kis‐My‐Ft2「おしゃれ番長 feat.ソイソース／ORANGE RANGE」
・＝LOVE「気まぐれロマンティック／いきものがかり」
・JO1（選抜メンバー）「SO BAD／King Gnu」
・FRUITS ZIPPER「倍倍FIGHT！／ CANDY TUNE」
Aqua Timez「虹」
Aぇ！ group「Hello」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」 平成キャラクターとコラボ
「おしゃれ番長 feat.ソイソース」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
倖田來未「恋のつぼみ」 日本一の高校生チアとコラボ
Number_i「Numbers Ur Zone」
BE：FIRST「夢中 ‐Piano ver.‐」
BABYMONSTER「WE GO UP」
『ベストヒット歌謡祭2025』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月13日19時より3時間生放送。
