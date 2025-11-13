子どもを高級レストランに連れて行くのは「無駄な贅沢」なのか…子ども2人を東大生にした母が放った「予想外の一言」

子どもを高級レストランに連れていくのは良いことなのか

子育てに奮闘する皆様、毎日お疲れ様です。子どもをどう育てれば、これからの時代を強く生き抜いてくれるのか？ その答えを模索している親御さんは少なくないでしょう。私も小学生の子どもを育てる母親の一人。毎日様々な困難や試練にぶつかっていますが、“食”を大切にした育児や食育を実践し、そのヒントや考え方をご紹介させていただいています。

ある日、食育についてのご相談をいただきました。それは、「子どもを高級レストランに連れていくことは良いことなんでしょうか？ 今中学生で、まだ良いお店に行ったことがなく、マナーの習得などを考えると不安です」といった内容でした。そして質問者の心理には、高級レストランに連れていくことは無意味で、贅沢を覚えさせてしまうだけ。そうはいっても行儀の良い子どもを見かけると、我が子のしつけに不安や焦りを覚えるという本音を教えてもらったのです。うーん、これは難しい問題です。私は食育を研究する立場として、深く考えさせられることになりました。

高級レストランでの食事が子どもに与える影響

私は食を大切にした育児として、様々な工夫やアイデアを実践・提案しています。その中の一つとして無理なく少しずつ進めてきたのが、いわゆる高級レストランでの食事。高級の概念は後ほど触れるとして、国内外のファンシーレストランでの食事を、小学生の息子と一緒に体験することを5年以上続けています。

そうなった大きな理由について話せば長くなりそうですが、簡潔に説明するならば、どんなに高額な教育投資よりも子供の感性や能力にポジティブなパワーを与えてくれると確信したからです。「そんな贅沢、今の厳しい時代に無理！」というお声もあるでしょう。しかしながら、旅行や大人の酒宴、闇雲にたくさんの習い事をさせることを考えたら、はるかに手軽だと考えることもできます。もし、「子どもにこんなにお金をかけているのに、全く報われない」と悩んでいる人がいたら、ブレイクスルーの一助になるかもしれません。またここでの話が、高級レストランの価値についての誤解解消につながれば嬉しく思います。

今の時代の子どもは、不運や不幸で包まれている

最初から暗い話だけをするつもりはありませんが、まず事実として確認したいことがあります。子どもの定義を18歳未満として、この18年を振り返ってみましょう。東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などの大きな震災。新型コロナウイルス感染症の世界的大流行。黒歴史とまで言われる東京五輪。政治不信の中の「令和の米騒動」。他にも心を痛めるニュースを並べだしたらきりがありません。つまり今の子どもたちは、自分の意思や努力では解決できない負の外的環境の中で、力強く生きていかねばならない使命を与えられているのです。もちろん喜びや楽しみだって感じながら生きている、その権利を持って生きていることも間違いではありません。しかしながらやや深刻に表現するとすれば、子どもは不可避のレベルで不運や不幸で包まれてしまっているのです。

皆さんの実感として、大人が自信を持って明るい未来や豊かさの兆しを感じているでしょうか？ こんな時代だからこそ、子どもたちに楽しみや安心をもっと届けたいと願う人の方が優勢ではないかと思うのです。さらには、どうにかして子どもの才能を開花させたい、個性を伸ばしたい、と考えている人もいるはずです。では、信念を持って我が子に向き合い、ほめたり叱ったりできていますか？

喜びや感動を分かち合えているか

最近当たり前になりつつあるのが、インスタグラムなどのＳＮＳで多く見られる子どもや家族が写る幸せそうな写真。例えば家族旅行での写真を投稿して不特定多数の人々と共有することは、子どもにとってどのような効果や影響があるのでしょうか？そもそも旅先で子どもと感動を分かち合い、心身の成長を実感するような時間を過ごしていれば良いのですが、子どもの立場で考えた場合、SNS上に顔を晒されてしまうリスクがあることを鑑みても、投稿内容が子どもの喜びになることにはなりません。もちろん私はこれらの投稿が悪いとは決して思いませんが、子どもの気持ちやプライバシーについては今一度家族で確認する価値はあるのかも。特に子どもから、「ママ（パパ）はいつも携帯ばかり見てるよね。またインスタやってるの？」などと言われたら要注意。SNSよりも目の前の子どもとしっかり向き合う時間を確保したいところです。親子が心から共感しあえる時間を取り戻すことは、子どもに安心感や自信につながるはずです。

これは特別なシーンだけでなく、普段の生活においても同様です。日常の小さな頑張りを見逃さずにほめているか？時には信念をもって厳しく叱ることができているか？といった、子どもとしっかり向き合う姿勢は重要です。現実の世界とSNSの世界は別モノですから、子どもたちの存在をしっかり受け止めるためにはどうすべきか、今一度チェックしてみるべきではないでしょうか。

私たち大人が最も大切にすべきことは、不安な時代に生きる子どもの心身の成長に寄り添いながら、「生まれてきて良かった！人生は楽しいぞ！」と感じさせてあげることだと考えています。

心に響いた「母の一言」

コロナ禍を経験し、私は子どもが不用意に不安を感じることのない日常を目指そうと思いました。そして生まれてきて良かったという実感や生きる喜びを、生活の中で最も身近な食を通して感じさせてあげたいと考えるようになりました。

ここでちょっとだけ私自身の話をさせてください。これまで私は他の食育コラム等でも話していますが、私が念願の東京大学に合格できたこと、好きな仕事を続けられている根底には、母の“食に対する教え”があります。それは、「人の幸せの基本は、日々の食事にある」というもの。そしてある日、母が我が子を見て私につぶやいたのです。

「こんな世の中だから、おいしいものを食べさせてあげてね。子どもはいつも頑張っているんだから、成果とか姿勢とか関係なく、たまには思いっきり良い思いをさせてあげるのよ！」

幸せな食卓の正解は、一つではない

それ以降、私は毎日の食生活をどう準備するかについて深く考えはじめました。子どもの成長を後押しするような食事を考える上で、正解は一つではありません。また母である私が一人で模索するのではなく、家族全員が家族の幸せな食事を考えることが重要です。その中で決めたのは、家庭での食事はお母さんだけが準備するのではなくみんなで作りあげるものであること、外食を特別な体験として無理なく楽しみながら広げていこうというものでした。その一つが、親子での高級レストラン体験なのです。高級レストランと言っても星付きレストランのような店ばかりではありません。一流シェフのこだわりを感じられる食事は数千円でも十分に堪能でき、価格だけで判断すべきではないと考えています。

今の大変な時代に、子ども自身が勉強やスポーツなどで頑張らないと「生まれてきて良かった！」と実感できないとなると、子どもへのプレッシャーは甚大です。私は、もっと根源的に、五感で感じるような幸せを与えてあげたかった。これは、海外旅行や留学体験、特別な英才教育に比べれば気軽であり大きな覚悟や出費も必要ないのです。やってみると、様々な発見がありました。おいしさだけではない新しい味や空間を知る好奇心、良いにおいや驚くような食感、見たことのない食材との出会い、一流のおもてなし。子ども本人に自ら感じ取ってもらえることは無限大だと、確信したのです。

これは単に大人が楽しむための高級レストランに子どもを連れていくというおまけ感覚で実践しているわけではありません。大切なのは、親子で一緒に体験するというスタンスです。もちろん子どもにとっては知らない世界ですから、子どもの同意をとるというよりは、大人が慎重かつ冷静に店選びをすることが大切です。子どもの成長具合や意向からかけ離れていないか、についても慎重に検討をし、その上で大人が思慮深く計画した高級レストラン体験であれば、他ではなかなか体得できないような能力が芽生えるきっかけになります。

【高級レストランに行った小学生息子の「意外な感想」…「贅沢を覚えると生意気な子どもになる」とはいえないワケ】では、私が具体的にどのような店に連れて行っているのか、そこで得られる体験が一体どのようなものなのか、どんな能力が開花し育まれるのか、知性や感性を育てるために良い影響を与えてくれるのか、についてお話していきたいと思います。

【つづきを読む】高級レストランに行った小学生息子の「意外な感想」…「贅沢を覚えると生意気な子どもになる」とはいえないワケ

