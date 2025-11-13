“キング・オブ・ポップ”の伝説がスクリーンで蘇る――『Michael／マイケル』来年6月公開決定
マイケル・ジャクソンの生涯を描いた伝記映画『MICHAEL』が、邦題『Michael／マイケル』として、2026年6月に日本公開されることが決定。あわせてUS版第1弾予告、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された。
【動画】マイケル・ジャクソン役は彼の実の甥！ 『Michael／マイケル』US版第1弾予告
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソン。その音楽は、ミュージカルやライブステージなど、さまざまなエンターテインメントを横断し、時代や国境を越えて新たな世代のファンを生み出し続けている。17年前に公開されたライブ・ドキュメンタリー『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50億円を超える大ヒットを記録し、全世界でも音楽映画として歴代最高の興行収入を達成した。
本作は、音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯を描いた物語。ジャクソン5として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエイティブな野心を原動力に“世界一のエンターテイナー”を目指し、飽くなき探求を続けた先見的なアーティストへと成長していく道のりを追う。そして、マイケルの人生の舞台裏や、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々に焦点を当て、観客はまるで最前列でマイケルのステージを体感しているかのような臨場感に包まれる。ここに、マイケルの新たな物語が始まる――。
『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアが監督を務め、国内興収135億円の大ヒットを記録した映画『ボヘミアン・ラプソディ』でアカデミー賞（R）を受賞したグレアム・キングが製作を手がける。脚本は、3度のアカデミー賞ノミネート歴を持つジョン・ローガンが担当。主演のマイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥である新星ジャファー・ジャクソンが抜擢された。
映画『Michael／マイケル』は、2026年6月全国公開。
