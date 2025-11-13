沖縄と奄美は、今日13日(木)も雨や雷雨。局地的には、滝のような降り方に。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、土砂災害の危険度がさらに高くなる恐れも。

台風26号と前線 雨雲や雷雲が発達しやすい

台風26号は、今日13日6時には与那国島の南西にあって、北北東へ進んでいます。

このあとも北よりに進んで沖縄地方にかなり接近し、午後には温帯低気圧に変わる見込みです。



沖縄と奄美では、台風26号や周辺の湿った空気、前線の影響で、11日頃から断続的に雨が強まっています。今日13日午前6時までの48時間で降った雨の量は、久米島で356.0ミリ、久米島空港で192.0ミリ、喜界島で175.0ミリなど、11月の1位の値を更新している所があります。





これまでの大雨で地盤がかなり緩んでいるうえに、今日13日も雨が続き、1時間50ミリの滝のような非常に激しい雨が降る所もあるでしょう。土砂崩れなど、災害のリスクがさらに高まる恐れがあります。また、落雷や突風にも十分な注意が必要です。

今後の雨量・風・波 の予想

【雨の量】

今日13日午前6時から明日14日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

奄美地方・沖縄本島地方で180ミリ

先島諸島で100ミリ

沖縄地方と奄美地方では明日14日にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。



【風の強さ】

13日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方で23メートル (35メートル)

先島諸島で20メートル (30メートル)

【波の高さ】

13日に予想される波の高さ(いずれも うねりを伴う)

沖縄本島地方で5メートル

大東島地方で4メートル

先島諸島で6メートル



沖縄地方では、今日13日は、強風と高波にも注意・警戒が必要です。