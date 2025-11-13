懐かしい早稲田・高田馬場の洋食店2選　常連から「続けてくれてありがとう」と言われる老舗

早稲の水田が広がる地に、大隈重信が東京専門学校を創立したのは1882年。その後、早稲田大学と呼ばれるようになり、多くの学生、教授たちの集う地として発展し、今も多くの老舗が残る。今回は、学生はもちろん近隣のビジネスマンも通うキッチンを厳選しました。

復活した老舗洋食で風情と味を守り続ける『キッチン南国』＠早稲田

場所は早大南門から目と鼻の先。元学生ならこう思うかもしれない。“南国ではなく南海では？”

そう、2022年に約50年続いた歴史に一旦幕を下ろしたものの、すぐさま同じ商店会メンバーの石井直樹さんが引き継ぎ、看板を変えて再スタートを切ったのだ。とはいえ店の風情もメニューも、もちろんレシピも当時のまんま。

海老フライ（2尾）・しょうが焼き1130円

『キッチン南国』海老フライ（2尾）・しょうが焼き 1130円 フライ類は仕上げに油を高温にし、衣のパン粉を立たせカリッと小気味よい食感を生む

生姜焼きは醤油を立たせた濃いめの味付けがご飯を呼び、カレーは福神漬けの汁を混ぜた甘みとコクからピリリとスパイスの刺激がやってくる。

「昔から通っているお客さんに、“続けてくれてありがとう”って言われるのがうれしくて」と石井直樹さん。

その言葉を励みに毎日せっせと料理を作り味を繋いでいる。

『キッチン南国』店主 石井直樹さん

店主：石井直樹さん「味を変えることなく守っていきます！」

『キッチン南国』

［店名］『キッチン南国』

［住所］東京都新宿区戸塚町1-101-15武藤ビル1階

［電話］03-3208-2554

［営業時間］11時〜15時、17時〜20時、土・日・祝：11時〜15時

［休日］不定休

［交通］地下鉄東西線早稲田駅3b出口から徒歩3分

名物は鉄板ハンバーグ！家族経営の洋食店『キッチン谷沢』＠高田馬場

それは熱々の鉄板に乗せられ、立ち上る湯気と共にやってきた。国産牛肉100％で、しかも赤身部位のミンチを主体にしているから味も香りも濃い。そこへデフォルトで乗るチーズのコクと、丹精込めたデミグラスソースのまろやかさが溶け合った、わんぱくな旨さにライスがみるみる消えていく。

ジャンボ・ハンバーグステーキセット1550円（昼は1300円）

『キッチン谷沢』ジャンボ・ハンバーグステーキセット 1550円（昼は1300円） 高温のオーブンで一気に焼くのが肉汁を逃さぬ秘訣。筑波山麓のコシヒカリを炊いたご飯、厚削りのカツオ節でダシを引いた味噌汁と脇役も抜かり無し

これが馬場口交差点近くの細い路地に看板を出し、半世紀を越えた洋食店の押しも押されぬ絶対エースだ。

料理の味もさることながら、御年78歳になるご主人がキビキビと働く後ろ姿にもパワーをもらえるし、いつも朗らかな女将さんの接客にもホッとする。今じゃ界隈でも少なくなった家族経営の温もりもこの店の味の一部なのだ。

『キッチン谷沢』店主 谷澤親行さん、京香さん

店主：谷澤親行さん、京香さん「お得なサービスランチもありますよ（数量限定）」

『キッチン谷沢』

［店名］『キッチン谷沢』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-2-15

［電話］03-3208-7610

［営業時間］11時半〜14時（13時45分LO）、17時半〜21時（20時半LO）

［休日］日

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅6番出口から徒歩4分

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

