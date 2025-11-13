「記憶障害」に「鬱」や「燃え尽き症候群」まで…イランの宗教弾圧で拘禁された女性教育者が暴露した、心まで蝕んでしまう「刑務所生活」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された。

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

独房生活の実態

--209棟にはどれくらいの期間、拘禁されていましたか？

2年と3ヵ月です。独房には全部で7ヵ月です。

--独房は、マシュハドと209棟ではどう違いましたか？

209棟の独房のほうがもちろん良かったです。家族を近くに感じられましたし、同僚たちもそこにいると分かっていましたから。幾千となく疑問が湧いてきましたが、答えはありません。もはや組織の責任を問われているのは私だけではないようなのです。

尋問の質も変わりました。侮辱に満ち、横柄な尋問が再び始まりましたが、少なくとも棟の独房に戻れば、まわりにはたくさんの味方がいました。

--家族への電話や面会は許可されていましたか？

ときどき、尋問官のいる前でなら、短い電話ができました。独房拘禁が終わってからは、家族との面会日が15日ごとに設けられました。尋問官も同席しましたが、しばらくは定期的に会えるようになりました。

--独房拘禁はあなたの体と心にどのような影響を与えましたか？

私はまだ刑務所にいて医師の診断を受けていないので、答えるのは時期尚早かもしれません。マシュハドでは息切れと動悸がひどかったです。209棟では、体重が減り続けました。骨粗鬆症が進み、不安のせいで脂質異常症になりました。

心と感情にもダメージを負った

他の人はどうか分かりませんが、記憶障害にも苦しんでいます。3つの期間にわたる尋問が終わって、尋問の内容を思い返そうと、ファリバに関わる出来事を思い出そうとしたときのことです。つながりを思い出せなくなっていて、記憶もまだ戻ってきていないことに気がつきました。

動けなかったせいで、当然のように鬱や燃え尽き症候群になりました。

毎日、朝と夕方に3時間ほど運動をしていたのですが、それでも普通の生活を送っていたとは言えません。独房には明かりが足りません。移動の自由が足りません。果物と野菜が足りませんし、食べ物が全くないということさえあるのです。食事は栄養面でも、量的にも貧しいものでした。

ちゃんとしたベッドがない環境で、軍用毛布と絨毯の上で何年も寝ているので、床ずれになりますし、骨盤の関節が傷んですり減ります。背中も固まって、疲労感が抜けません。

さらには、必要不可欠なコミュニケーションや定期的に意見を交わす機会を奪われることは、特に私のように教育畑で何年も教え、学びを続けてきた人間にとって、心と感情に深刻なダメージを与えます。こういう事柄については詩で克明に表現しました。

