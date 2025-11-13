「私ってそんなにかわいそう？」独身彼なし「結婚したい」アラサー美人が気遣われて感じること

「何かが足りない」と責められているよう

「結婚・出産・子育てこそ女性の幸せ」と信じられていた時代は過ぎ、多様な生き方が尊重されるようになった。

しかし、仕事に邁進していると「まだ結婚しないの？」、結婚すれば「子どもは？」、子育て中でも「働かないのか」となどという圧が、だいぶ少なくなったとはいえ、まだまだ残る。

なぜ女性はどんなに頑張っても、「何かが足りない」と責められているように感じてしまうのだろう。

厚生労働省の統計によれば、2023年の婚姻件数は約47万組と、過去最低の水準まで落ちている。女性の50歳時の未婚率も1980年の4.5％から2020年には17.8％へと大幅に上昇した。もはや、結婚は当たり前のことではない。

一方で、未婚女性の約8割が「いずれ結婚したい」と答えているという。結婚していないのは、結婚したい人と出会えていないからである。

――こども家庭庁「結婚に関する現状と課題について」の調べより

「仕事も子どもも」は本人の望みなのか

社会の多様性と逆行するように、女性だけが仕事、結婚、子どもと、すべてを求める傾向にあるのは、本当に本人の望みなのか。

33歳の3人の女性もまた、自身の選択に迷っている。

鈴木みろ著『33歳という日々』（KADOKAWA）の主人公たちだ。

高校時代親友だった3人の、33歳の女性の「現在地」を描いたコミックエッセイで、3冊のシリーズからなる。

シリーズは今年7月に出版された「33歳という日々 子なし夫婦エリの場合」から始まり、8月に「独身彼なし、このみの場合」が、そして9月には「シングルマザーゆみの場合」が発売された。恋愛、結婚、仕事、子育て――人生の岐路に立つ3人が、それぞれの選択に迷いを抱えながら、リアルな33歳の日々を生きる。

先月の「子なし夫婦、エリの場合」の記事に続き、今月紹介するのは「独身彼なし、このみの場合」。美人で社交的、華やかな独身生活を謳歌しているように見えるこのみだが、実は仕事に行き詰まりを感じ、恋愛もうまくいかず、孤独な夜を過ごしている。

結婚願望があるのに、現実はままならない。老いてはいないが、若者とは言えない。そんなこのみの複雑な心境が深くていねいに描かれている。

10月に公開した「子なし夫婦エリの場合」紹介記事は160万回以上の閲覧を記録した。短期連載第3話となる今回は、「独身彼なし、このみ」の立場から、33歳という年齢が映し出すリアルな姿をお届けする。

あとで傷つくのは嫌だ

合コンは不発に終わり、やるせない気持ちで帰宅した夜、ちょっとした贅沢をしようと、奮発して買った「高級オリーブ」を手にした。が、瓶の蓋が固くて開けられない。ムキになって開けようとしたら、手から滑り落ちて、足の指に直撃！

何もかもうまくいかず、誰かと話したいのに、電話をかけられる相手の顔すら浮かばない。

ひとりの夜は長い。

翌朝、このみが店長を務めるネイルサロンの20代の若いスタッフ凛から友だちを紹介したいと言われる。

社交辞令や気遣いをうっかり真に受けて、あとで傷つくのは嫌だと、感謝を示しつつ辞退すると

「勿体ぶってたら彼氏はできない」

「会ってから考えればいい」

「店長はアラサーで一番かわいい」などと、発破をかけてくる。

年上の店長に気を遣うことなく、ずけずけとモノを言う凛にたじろぎながらも、ふたりの関係性は悪くない。それはこのみが、周囲の過剰な気遣いに疲れ果てていたからかもしれない。

かつては恋愛の進展具合を何かと聞いてきた母親も、最近は全然聞いてこない。結婚の決まった友人からは、「結婚なんて、大したことないよ」などと気遣われてしまう。

33歳で彼氏なし、結婚の予定なしは、そんなにかわいそうな存在なのだろうか。

選択肢があるように見えて、女性はつねに「選ばなかったもの」へのプレッシャーと闘わなければならない。ネイルサロンで店長を務めるこのみも、結婚3年目で妊活に励むエリも、自分の人生を歩んでいるはずが、自分を知りもしない外野の声に飲み込まれそうになっている。

第4話「結婚したい」33歳雇われネイル店店長が独身彼なしでも「友人の紹介」はお断りしたい理由に続く。

【続きを読む】「結婚したい」33歳雇われネイル店店長が独身彼なしでも「友人の紹介」はお断りしたい理由