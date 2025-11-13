このままでは高市首相が挫折しかねない…メディア礼賛《午前3時の勉強会》を美化してはいけない理由

高市首相が、11月7日、衆議院予算委員会の答弁準備のために、午前3時に宿舎から公邸に移動したというというニュースが話題になった。私の大臣時代の経験も語りながら、国会改革の必要性を論じたい。

【前編記事】『「質問のルールを守らない議員が多すぎる…」衆議院予算委員会で浮き彫りになった《質問通告》の限界』よりつづく。

午前3時からの答弁準備などありえない

国会開催中に霞ヶ関に行くと、省庁の灯りはついたままで、路上にはタクシーが客（役人）待ちして行列している。遅れて出された質問への答弁が深夜までかかるからである。光熱費、タクシー代など、どれだけ無駄な経費がかかっていることか。質問通告時間制限の徹底を断行すべきである。

事前に質問書を提出させるのは、適切で正確な答弁を準備させるためである。統計数字などが必要なときは、準備がなければ答えられない。政策の大きな方針などは、大臣が自らの言葉で語ればよいが、そのような答えを求める質問は1割にも満たない。あとは、官僚に答弁を書かせたほうが、正確で、過去からの政策の変遷を辿ることもできる。

質問が集中する大臣は、朝の5時か6時頃には国会で答弁準備（レク）をする。私は、役人に負担をかけたくなかったので、7時から開始にしたが、官僚たちにたいへん感謝された。

なぜ短時間で可能だったかというと、答弁の8割は、官僚の書いた答弁を読むだけで十分だからである。あとの2割は、役所が用意した答弁を練り直す必要があるので、そのための時間のみを計算すると、7時スタートでよいのである。

どのような事情があったか知らないが、高市首相の午前3時出勤というのは早すぎる。総理大臣にまでなる政治家が、すべての答弁書に首相が知らない事ばかりが書いているわけではあるまい。もし、そうならば総理大臣になる資格はないし、「何年国会議員を務めてきたのか」と問いたくなる。

このままでは挫折してしまうのでは

さらに言えば、議員から質問が来ても、自分で答えずに担当大臣に答えさせればよいのである。「その件につきましては、所管の〇〇大臣に答えさせます」と言って、担当大臣に答弁させればよい。

首相と同じ答弁書は、担当大臣にも準備されている。また、万が一そうでなかった場合には、背後に控えた秘書官が答弁書を手渡す。そのような光景は、テレビ中継でもよく見られる。

野党議員は、テレビ中継されているので、見せ場を作ろうとして「総理！総理！」と絶叫して、総理大臣に答えさせようとする。その手に乗っては駄目である。

各省の大臣は、予算委員会で、首相に答えさせないで、自ら挙手して、委員長に指名を求め、自分で答えて、首相が答弁する必要がなくなるようにするのである。

首相になって闘志満々なのはよいが、高市首相は力みすぎているし、要領が悪い。早く首相公邸に引っ越して、家事などは、できるだけ手抜きするようにしないと身体がもたない。

私が厚労大臣のときは、医師不足、新型インフルエンザ、年金問題、薬害肝炎訴訟、後期高齢者医療制度、派遣切りなど問題が山積して、深夜に呼び出されることもあった。家事などに手は回らない。妻が家事をやってくれたので、何とかなったが、首相となればもっと多忙である。

美容院に行く暇も無いとぼやいているようだが、美容院に行って心身をリフレッシュするのも大事である。首相をサポートする体制を構築する必要がある。そうでなければ、初の女性宰相は挫折してしまう。

【こちらも読む】『「夫の世話が一番こたえます」高市早苗が総裁選前に漏らした《介護の苦労》…「帰ってきたら、食べこぼしがいっぱいあって」』

【こちらも読む】「夫の世話が一番こたえます」高市早苗が総裁選前に漏らした《介護の苦労》…「帰ってきたら、食べこぼしがいっぱいあって」