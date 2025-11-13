長崎・国見高3年MF原田高虎がJ3群馬に加入内定

J3のザスパ群馬は11月12日、長崎・国見高3年MF原田高虎が2026シーズンからの加入が内定したと発表した。

大分県出身の原田は、これまで大分トリニータU-12、ヴェルスパ大分U-15を経て国見高校でプレー。身長177センチ、体重67キロのMFで、伝統ある国見の中盤を支える存在として注目を集めていた。

原田はクラブを通じて「夢だったプロサッカー選手のキャリアを、ザスパ群馬という素晴らしいチームでスタートできることをうれしく思います。家族やこれまで熱い指導をしてくれた指導者の方々、そして国見familyには結果として恩返しできるように頑張ります。ザスパ群馬のために精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします」とコメントしている。

名門からの加入にSNS上では期待が高まった。「国見の10番か」「名前カッコイイ！」「国見のキャプテンがザスパ群馬！！！」「名門からキター！」「高卒ルーキーが大活躍もアリ」と反応が寄せられた。

また群馬には国見高出身の中島大嘉が在籍していることもあり、「大嘉君との国見ライン見たい」と“ホットライン”を期待する声も挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）