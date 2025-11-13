西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について１２日（日本時間１３日）、米ラスベガスで行われているＧＭ会議で担当する大手エージェント「ボラス・コーポレーション」のスコット・ボラス代理人が取材に応じて言及した。１９日（同２０日）に、ポスティング申請手続きを行い、年内決着を目指すことを明言。交渉期間は４５日間で、締切は来年１月２日（同３日）までとなる。

ボラス代理人は今井について「山本（ドジャース）がＮＰＢで成し遂げたことほぼ同じような経歴を持っており、スプリットより、（肩の負担が少ない）チェンジアップを武器にしている。彼の耐久性は本物であり、（まだ）２７歳だ。私が話したほとんどの球団が、『Ｉｍａｉ， Ｏｈ，ｍｙ！』（今井、オーマイ！）と言っている。彼はそういう選手だ。彼のピッチングを見ると、いつまでも消えない軌道が残るようだ。それが、タツヤの個性だ。これまでも、彼のような才能が海を渡って、ここ（メジャー）で大きな成功を収めてきた。彼は、大きな市場（ビッグマーケット）を好み、我々は、プレーしたいと思うチームのリストを作っている。そして、彼は、真にウィニングチーム（勝てる球団）に行って、最高のレベルで戦いたいと願っている」と明かした。

今井の評価について「投手の需要は極めて大きい。彼は今オフほどいいタイミングは他にないだろう。彼は（ＦＡ市場で）最も若く、その才能と、今年の実績は素晴らしい。彼のＮＢＰでのレベルは、山本級だ」と太鼓判。今井の魅力について「まず球速帯が、ここで非常に活躍している山本（ドジャース）のレベルであること。彼の武器が、スプリットではなくてチェンジアップであること。スプリットのように動くチェンジアップは、肩肘への負担が少ない。山本を獲得したかったけれど、獲得できなかった球団が、またもう１人（メジャーに）やってくる、ということで、とてもエキサイトしている。もうひとつは、今年のパフォーマンスだ。みんな『オーマイ！』と言っている。彼は１年前の姿とはまた違っているから」と語った。