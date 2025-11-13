もう通うのやめようかな、、、お気に入りの店だったけど → 店員の『おしゃべりの内容』にがっかり

筆者の友人は、毎月お気に入りのネイリストのもとへ通っていました。

寡黙ながらも希望通りの仕上がりと丁寧な施術で、友人にとって特別な存在だったのです。

ところがある日、施術が始まろうとしたその瞬間、いつもとは違う様子で……？

突然の豹変

施術中、いつも寡黙だったネイリストさんが突然、彼氏との喧嘩をはじめとする愚痴を立て続けに話し始めました！

やがて話題は他のお客さんへの不満にまで及び、友人は対応に疲れ果ててしまったそうです。

最後は笑顔で見送られたものの、「自分のことも話されているのでは」と不信感が募り、通うのをやめようかと考えるようになったとの事でした。

【体験者：30代・女性OL、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。