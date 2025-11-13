死装束の裾をまくり局部に小刀を…！”実の父”から10年以上「性的暴行」を受けた女性が「父の葬儀」で行った”凄まじい報復”

今年10月、未成年だった実の娘に性的暴行を加えた父親に、富山地裁で懲役8年の有罪判決が出された。メディアの取材に対し顔出し実名で被害を訴えていた女性によれば、性的暴行は中学2年生から高校2年生までの間に8回ほどあったという。この父親は判決を不服として控訴しており、女性は「裁判所の判決ですら父の心には届きませんでした」と無念の思いを口にしている。

だが、実の父親から性的暴行を受けた女性は、彼女だけではない。筆者はこれまで複数の女性に取材し、そのおぞましい被害を聞いてきた。

前編記事『中学1年から10年以上「実の父親」から性的暴行を受けてきた女性…相談した母親に告げられた「絶望の言葉」』に続き、中学1年の時から10年以上にわたり、同居していた実の父親から性的暴行を受け続けていた会社員・長良朋香さん（仮名・31歳）が自ら体験を明かす。

「娘の友人」がターゲットに

朋香さんが高校2年生の時、初めて彼氏ができた。

心も身体も許した朋香さんは、彼氏に父親からの性的虐待を打ち明けるのだが、彼氏は救いの手を差し伸べるどころか激しく動揺。「そんなヤバイ家の人間とは関わりたくない」と一方的に朋香さんに別れを告げると連絡を絶ってしまったという。

「これが私の人生なのか……」

そう投げやりになった朋香さんは、その日から、

「私に指1本でも触れたら死ぬから！」と、自分の喉に包丁を突き付けて父親を拒み続けた。その剣幕に気圧されたのか、父親の方もしばらくは手を出してこなかったそうだ。

だが、その陰で、父親は次のターゲットを物色していた。

「突然父が『Ａ子ちゃんって塾に通ってるんだな。あそこは確か近くに人気のない公園があったよな』と言い出したんです。Ａ子は私の親友です。彼女が父の餌食なることを考えると気が狂いそうになりました」

「私の友達に手を出したら殺してやるから！」そう叫ぶ朋香さんを、

「お前を殺人犯にするわけにはいかないからな」と父親は組み伏せるのだった。

父の下半身に刃を向けた

朋香さんが27歳の時、父親が胃がんの末期であることが判明した。

「体力と健康には自信があった父は検診とも病院とも無縁だったので発見が遅れたんです」

病床で日に日に弱っていく父親を「復讐するような気持ち」で見舞っていたという朋香さん。

父親は余命半年の告知通りに他界した。

「やっと罰が当たった！と思いました。これで私は地獄から解放されたと笑いが止まりませんでした」

だが、長年の恨みは消えたわけではなかった。

通夜の会場の一室で夜通し父親に付き添うことになった朋香さんは、父親の遺体を眺めながら激しい怒りが込み上げて来るのを感じていた。

「確かに父からは解放されたかも知れないけど、私が父から受けた性的虐待の事実は消えないし、人生で一番輝いていたであろう時期に私を生き地獄に落とした父をこのまま死なせてたまるか……！」

そんな激情に駆られた朋香さんは父の遺体の胸元に置かれた「守り刀」袋から小刀を取り出すと、父親の布団を剥ぎ、死装束の裾をまくって剥き出しになった父親の下半身に刃を向けた。

「諸悪の根源とも言えるそれは干からびた芋虫のようでした。こんな醜悪なもののために私の人生はめちゃくちゃにされたのかと思うと悔しくて悔しくて涙が止まりませんでした」

叔母が何度も謝ってくれた

朋香さんが父親の男根を切り取ろうとした、まさにその時、父の妹である晴美さん（仮名）が部屋に入って来たという。

衝撃的な場面に出くわし、

「何をやってるの？！」

と朋香さんに飛び掛かって来た晴美さん。

晴美さんに羽交い絞めにされた朋香さんは、その場で晴美さんに一切を打ち明けた。

幼い頃から兄の暴君ぶりを目の当たりにし、兄の素行が原因で婚期を逃していた晴美さんは痛いくらいに朋香さんの気持ちがわかったに違いない。

晴美さんは朋香さんを抱きしめながら、その場に泣き崩れたそうだ。

「『何も知らなくてごめんね。助けてあげられなくてごめんね』と叔母は何度も謝ってくれました」

これをきっかけに朋香さんは晴美さんのもとに身を寄せることになり、現在に至っている。

NPO法人が全都道府県政令都市の児童相談所・弁護士会を対象に行った「子どもの性被害への対応に関する実態調査」によると、性的虐待の約半数は実の父親だというデータがある。

本来守ってくれるはずの父親から加害された子どもの絶望は底知れない。

こちらもあわせて読む『「町一番の美人」の遺体をひたすら撫でまわし…神奈川県の65歳火葬場職員が快楽をむさぼり続けた「おぞましすぎる2時間」』

【さらに読む】「町一番の美人」の遺体をひたすら撫でまわし…神奈川県の65歳火葬場職員が快楽をむさぼり続けた「おぞましすぎる2時間」