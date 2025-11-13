「遠隔乗っ取り」ができる恐れも…中国製EVバスに仕組まれた”トロイの木馬”欧州各国騒然のその中身

前編記事『「中国製EV」政府の是正を無視した大安売りでも販売台数が増えない…中国デフレ地獄の悲惨な実態』で見てきたように、中国経済は依然として振るわない。特に悪弊である過当競争の影響が大きいとされる自動車業界の低迷ぶりが顕著だ。硬くなった中国人の財布の紐が緩む兆しも見えない。

信頼できない

唯一、うまく進んでいるように見えるのが米中貿易協議だ。11月10日には合成麻薬フェンタニルの原料の米国への流入を巡り、課せられていた20％の追加関税が10％に引き下げられた。

だが、米国の交渉チーム内で中国の対応に不満が高まっている。

交渉チームのトップを務めるベッセント財務長官が2日、CNNのインタビューで「中国によるレアアース輸出規制は非常事態だ。中国は信頼できない」と非難したほどだ。

中国への新たな懸念

中国経済の頼みの綱である輸出に陰りがみえている。

10月の輸出（ドル建て）は予想に反して前年比1.1％減だった。減少率は2月以来の大きさだ。対米輸出が25.2％減と大幅なマイナスが続く一方、欧州連合（EU）向けは0.9％増、東南アジア諸国向けは8.9％増にとどまった。

中国は輸出市場の多様化に力を入れているが、米国に代わる市場を確保するのは容易ではない。米国の関税は下がったものの、関税率は47％と相変わらず高く、11月以降、米国向け輸出が劇的に回復する可能性は皆無だ。

中国の輸出がさらに減少するリスクが生まれている。国際社会で中国製品への反感が強まっているからだ。

過剰生産に起因する中国の「デフレ輸出」から国内産業を守るため、世界各地で中国を相手とした反ダンピング（不当廉売）や相殺関税に関する調査が広がっている。

筆者が注目しているのは、中国製品の安全保障上の懸念が強まっていることだ。

高まる危機感

ノルウェー最大の公共交通事業者ルーターは10月28日、「中国製電動バスに遠隔で運転を停止できるソフトウェアが組み込まれている可能性がある」と発表した。ルーターは今夏、欧州電気バス市場でシェアトップを占める中国、宇通製の電気バスとオランダ製電気バスのセキュリティテストを実施。

メーカー側が宇通製バスのバッテリーや電源供給制御システムシステムなどに遠隔でアクセスできることが判明したとしている。この発表を受けて北欧各国では「中国製品は危険だ」との認識が広がった。

韓国でも同様の事態が起きている。

韓国消費者院が10月上旬に発表した調査で、中国製ロボット掃除機による個人情報の収集・漏洩リスクを指摘すると、「プライバシーが丸裸になってしまう」との危機感が韓国社会で高まっている。

米国でも９月、中国製の太陽光発電を利用した高速道路のインフラに不正なデバイスが仕込まれているとの疑惑を踏まえ、当局が検査に乗り出している。

中国の「トロイの木馬」（古代ギリシャ・トロイの陥落につながった欺瞞作戦に用いられた木馬）戦術のせいで、国際社会で中国製品の信頼性が失墜する可能性が排除できなくなっているのだ。

中国経済の最大のリスクファクターは、習近平国家主席なのかもしれない。

毛沢東独裁の反省から集団指導体制がとられてきた中国で、習氏への権限の集中化が進んだとみられていたが、トランプ米大統領が「10月30日の習氏との会談で同席した中国高官が習氏をひどく恐れて、一言も発言しなかった」と述べたことで、これが正しかったことが明らかになったからだ。

イエスマンばかりでは、経済オンチの習氏の失政はいつまで経っても是正されることはない。中国経済の崩壊は時間の問題なのではないだろうか。

