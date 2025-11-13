俳優の國島直希（31）が12日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は一般女性で、既に妊娠中であることも明かした。



【写真】結婚を発表した國島直希 イケメンっぷりにさらなる磨きが掛かってる！

國島は「ご報告になります」として文書を公開。「私事で恐縮ではありますが、この度一般の方と結婚する運びとなりましたこと、そして小さな命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。



大きな発表を立て続けにしたことについては「突然の発表に驚かせてしまいましたら申し訳ございません」と謝罪。最後には「未熟者ではありますが、日頃から応援してくださる方々、お世話になっている関係者の皆様への感謝を忘れることなく、より一層の努力を重ねてまいりますので、引き続き温かいご支援をよろしくお願い申し上げます」と記した。



國島は2013年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。以降はミュージカルや舞台を中心に俳優として活動している。2016年には戦隊シリーズ「動物戦隊ジュウオウジャー」（テレビ朝日系）で門藤操/ジュウオウザワールド役として登場した。



（よろず～ニュース編集部）