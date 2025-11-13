「いつもガラガラ」鰻の成瀬に忍び寄る《閉店ラッシュ》の影…原因はメニュー改定と現場力不足か

世界的な稚魚の不足によって、年々価格が高騰しているうなぎ。近年の物価高も相まって、すっかり庶民の口から遠ざかりつつある中、「日本人が昔から親しんできた鰻重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしい」というコンセプトの下、割安な鰻重を提供しているのが、うなぎチェーン「鰻の成瀬」だ。

同チェーンを運営するフランチャイズビジネスインキュベーション社によれば、2022年の創業からわずか3年で381店舗（2025年10月31日現在）にまで店舗を拡大。さらに国内のみならず、海外進出も果たすなど、快進撃を続けている。

だが、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの鰻の成瀬。ところが、そんな人気チェーンにも、少しづつ“陰り”が――。「いつもガラガラ」「不味すぎる」……そんな声が広がりつつあり、ハイペースな出店のウラで閉店も目立つようになってきたという。

オープン1年半足らずで閉店する店も

「鰻の成瀬」公式HP内にある《お知らせ》欄に目をやると、ずらりと並ぶのは新店情報ばかり。「見沼深作16号店 10月25日オープン！」、「南草津店 11月1日オープン！」「飯塚八木山店 11月22日オープン！」……。こうして見ると、創業から3年経った今なお、同チェーンの出店ラッシュに一切衰えはないように思える。

一方で、公式HP内に閉店情報はまったく出てこない。そこで、詳しく調べてみると、けっして“閉店知らず”とは言えない様子。ここ3ヵ月間でも、8月に東京 の府中店や高幡不動店、9月に筑紫野天拝坂店（福岡）、六甲道店（兵庫）、10月に小牧店（愛知）、新潟駅前東大通店、そして今月に入っても下赤塚駅前店（東京）など全国各地で閉店が報じられている。

なかには、出店から短期間で閉店を余儀なくされるケースも。たとえば今年11月16日で閉店することが決まっている埼玉の浦和店は、2024年2月にオープン。つまり、1年半足らずでのスピード閉店となっている。

また、まだ閉店していない店舗の口コミを見ると、商品そのものや値段、接客の話題を差し置いて、「3連休なのに、お客さんまばらでガラガラ」「ガラガラでお客は私しかいなくて気まずい」など、客がいないことを心配する声も各所で相次いでいる。

かつてはメディアでも大々的に取り上げられ、行列ができるほど人気だった「鰻の成瀬」に何が起こったというのか。

潮目が変わったのは、昨年8月のこと。それまでの鰻の成瀬は、前述したコンセプト通り《本格的な品質と絶妙な価格の両立》、すなわち、昔から日本人に親しまれてきたニホンウナギを、老舗店の相場に対して「価格は半額程度で、量は1.5倍」を貫いてきたのだが――。

「メニュー改定」から迷走が始まった

従来の鰻の成瀬では、中国で養殖されたニホンウナギ（ジャポニカ種）を使用。うなぎの分量によって「鰻重」松2600円・竹2200円・梅1600円で販売というスタイルをとってきた。このシンプルで分かりやすい提供方法も、同チェーンの魅力だったと言えるだろう。

ところが同月8日、うなぎの仕入価格が想定以上に高騰したことから、運営元のフランチャイズビジネスインキュベーション社は値上げを断行するのだが、これが非常にややこしかった。改定後のメニューは下の画像の通り。

平たく言えば従来の「鰻重」は「上鰻重」とし、松竹梅ともに300円値上げ。さらに、二ホンウナギより安価なアメリカウナギを使った「並鰻重」、中国ではなく国産養殖の二ホンウナギを使った「特上鰻重」をラインナップに加え、全9種に変えたというわけだ。

このメニュー改定がどう影響したのか、外食専門コンサルタントの永田雅乙が解説する。

「メニューが複雑化したこともありますが、この表記だと二ホンウナギを食べにきたつもりが、知らないうちに並を頼んでアメリカウナギを食べたことで、『想像通りの味じゃない』『昔より味が落ちた』と感じる人も出てきたのではないでしょうか。新たにメニューに入れた特上鰻重も、高級志向に対応するためだと思いますが、『この値段なら、ちゃんとした老舗のうなぎ店で食べたい』と考える人は多いはずです」

創業当初、フランチャイズビジネスインキュベーション社の山本昌弘代表取締役社長は、鰻の成瀬の価格設定について「ウナギ専門店とチェーン店との中間ゾーンがぽっかりと空いている。そこを突くべく客単価2500円を設定しました」などと、雑誌の取材で明かしている。

業界の中間ゾーンを狙う。それこそが、鰻の成瀬がもつ独自の成長戦略だったわけだが、うなぎの相場に振り回された結果、顧客のニーズ・ターゲットを絞れなくなってしまったのだ。これでは競合他社との差別化も怪しくなる。

「焼き戻し」と「米の炊き方」に問題あり

さらに、前出の永田氏は「創業当初から抱える2つの問題点が全く改善されていない」と指摘する。

「1つは『焼き戻し』の工程。鰻の成瀬では、現地の工場で加工し、冷凍して日本に持ち込んだうなぎを、各店舗で専用のスチームコンベクションオーブンで温め直し、提供しています。

この技法自体に問題はないのですが、ランチタイムなど忙しい時に保温状態のままにすると、鰻本来の味や食感が大きく損なわれてしまう。にもかかわらず、温度管理がきちんとできていない店が散見されます。

もう1つは『米の炊き方』で、鰻重というシンプルな組み立ての料理こそ、お米の状態は重要な役割を持っています。ところが、鰻の成瀬では、本部から店舗に対して米の炊き方をきちんと指導してないか、店や時間帯によってムラがあるように思います」

つまり、いくらフランチャイズ・チェーンといえど、鰻を上手く扱うには、店舗ごとの『現場力』が問われてくるというわけだ。

今のところ、「業態自体は良いのだが、現場力が圧倒的に不足している」（永田氏）と言われる鰻の成瀬。これ以上の閉店を食い止めることはできるのだろうか。

