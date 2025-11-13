〈「逃げるな」「出てこい」自殺した中学3年男子の告別式で糾弾された女性教師の“暴言指導”とは《遺族が6580万円の賠償訴訟》〉から続く

2018年9月の夏休みが明けた初日、鹿児島市の中学3年生だったサトルさん（仮名、当時15歳）が自宅で自殺した。母親のアカネさん（仮名）は、担任で保健体育担当の女性教諭Zの「怒鳴り声をあげる」「進路に関する不安をあおる」などの指導が不適切だったとして、市を相手に約6580万円の賠償を求める訴訟を起こした。

【写真】追い詰められて自ら命を絶ったサトルさん。バスケ部や釣りなど活発な男子だった



サトルさんは生前、バスケットボール部で活発に活動していた

10月に鹿児島地裁で行われた証人尋問に、Z教諭は短髪に紺色のスーツ、襟が白い青のワイシャツ姿で登場。「毅然とした指導だと思った」「自分が原因とは思ってない」と一貫して自らの責任を否定。満席の傍聴席がざわつく場面もあった。

サトルさんは中学3年の夏休み明け初日、宿題を提出できず担任のZ教諭から大声で叱責を受けた。

その日サトルさんが提出できなかった宿題は以下の5つだ。

（1）数学のプリント集、（2）保健体育の「体話」（親子で取り組むストレッチ）、（3）高校の体験入学についてまとめた「特別活動の調べ」、（4）標語、（5）夏休みのしおり

このほかに通知表も、保護者のコメントを記入してもらって提出することになっていたが、サトルさんはいずれも提出しなかった。Z教諭は「普段は忘れることはないのでとても驚いた」と話した。

午後1時15分ごろ、帰りの会の最後にZ教諭は「忘れ物をした生徒が複数名いる。教卓に来なさい」と言った。そしてサトルさんを含む6人に対して、宿題をいつ提出するのかを尋ねた。サトルさんは数学のプリント集を紛失したことなどを伝えたが、Z教諭は「今日が締め切りだから、今日提出するように」と指導した。

「提出物を出さなかったら本人のためにならない」

Z教諭は生徒に対して大きな声をあげることがあり、サトルさんは以前から恐怖を感じていたという。しかし、自らの指導が15歳の男子を心理的に追い詰めたにもかかわらず、Z教諭はあくまでも責任を認めなかった。

「このときの声の大きさは、1回目（の注意）は大きくはなかった。2回目は6人を集めたときですが、10段階で『6』くらいでした」

続けてZ教諭は、「提出物を出さなかったら本人のためにならない。その日中の提出かどうかは決めていない」と、当日中の提出を命じたことを否定した。

その後、サトルさんともう1人の生徒だけが個別指導として学年職員室に呼び出された。その際、サトルさんに対してもう1人の生徒よりも厳しい態度で接している。

「〇さん（もう1人の生徒）はいつも忘れる状態と比べれば、出している方だと思い、大声を出していない。（よく宿題を忘れるので）諦めモードということもあった。『もう、またなのね』という感じだった」

もう1人の生徒への指導が終わった後、青ざめた表情で立ったままのサトルさんに対して、椅子に座った状態のZ教諭による指導が始まった。

「（サトルさんは）いつも概ね宿題を提出していた。しかし、このときは明らかに他の生徒よりも提出してない。ただ、宿題をしていないのか、していて忘れただけなのかは確認してない。大声を出したのは、（遊んでしまったという）夏休みの過ごし方について気になったから。学活で書いた『ワークシート』では、クラスの（1日あたりの勉強時間の）平均は6時間、サトルさんは『2時間』だった。本人も『勉強をあまりしなかった』と言っていた。（大声の叱責が）有効かどうかを考えていないが、明らかに勉強に向かっていないということについて自覚させるためだった」

この時のZ教諭の声量は校舎の外にいた他の生徒にまで聞こえるほどのものだったという。大声で叱責する負荷によって生徒に影響を与えようとしていた意図は認めているが、Z教諭はあくまでも教育のためだと主張した。

「小さい声でも指導できるが、私は真剣に向き合っている姿を見せることが大事であり、それが毅然とした指導だと思っていた。きょうの尋問に答えている声量が『1』としたら、『どうも思わないのね！』と言ったところが自分の中で一番大きかった。10段階のうち『7』から『8』だった」

Z教諭が陳述書の中で認めていたのは、サトルさんに宿題を提出できなかった理由などについて丁寧に聞きとりを行わなかった、という点だ。

「指導後に職員会議があるので、急がないといけなかった。十分聞き取るべきだった」

サトルさんは涙を流していたが「追い詰めるほどではない」

Z教諭による指導中、サトルさんは涙を流していたという。しかしそれを目の当たりにしても、Z教諭は自分が15歳の男子を追い詰めた可能性はあくまでも否定した。

「びっくりした。泣いたのは、進路指導と宿題未提出の指導とで雰囲気が違ったからではないか。それと強い指導があったからではないか。ただ、追い詰めるほどではない」

指導はその後、未提出の宿題とは無関係の志望校の話に移った。その理由をこう語っている。

「第一志望の高校に『行きたい気持ちがあるのでしょ？』と言った。受験に迷いが出たと思い、それ以外の進学希望の高校名をあげさせた。そのため、まだ進路は迷っていいこと、相談していいこと、宿題の未提出はいけないこと、2学期も頑張りなさい、ということを伝えた」

自殺の要因として「進路」はかなり多い理由である。宿題についての叱責の後に出す話題として適切だったかどうかは疑問だ。

個別指導が終わり、サトルさんは学年職員室を後にしたが、その時も出口でサトルさんが涙を拭っているのをZ教諭は目撃している。

Z教諭は残る5つの宿題と通知表を家に置き忘れただけなのか、実際に宿題が終わっていないのかは確認していない。にもかかわらずZ教諭は当日中の提出を命じている。

裁判官に「どれくらいの時間で持ってこられると想定したか」と聞かれ、Z教諭は「半日くらい」で十分だと思ったと回答している。

「そもそも宿題をしてないのか、提出しなかっただけかは把握してないが、ギリギリ当日中に提出できると思っていた。クラスメイトのノートを写すなどして他の生徒も提出していたので。提出できないなら、相談にくると思っていた」

Z教諭は、強い口調で宿題を当日中に提出せよと命じる一方で、「提出できないなら、相談にくるだろう」と思っていたという。しかしサトルさんは当日中に宿題を提出しなければならないと感じ、そして命を絶ってしまった。

「個別指導と自殺の関係は思い当たらない。自分が原因だとは思っていない」

個別指導の4時間後、Z教諭は教室にサトルさんのカバンだけがあることを不審に思いアカネさんと連絡を取った。そしてサトルさんの自宅へ向かい、そこでサトルさんが亡くなっているのを発見している。その時についても「個別指導との関係は思い当たらない」と因果関係を否定した。

「（サトルさんの遺体を発見したとき）『まさか』、『なぜ？』と思った。個別指導と自殺の関係は思い当たらない。自分が知らないところで何かがあったと思った。自分が原因だとは思っていない」

内閣府の「自殺対策白書」などでも指摘されている通り、夏休み明けの自殺が起きやすいのはもはや教育現場では常識である。それでもZ教諭は、サトルさんの自殺の原因について首を傾げた。

「夏休み明けの自殺が多い傾向なのは、友人関係のトラブルからではないか。サトルさんは不登校になったり、いじめにあったことはない。（中略）夏休み明けだからといって、ストレスを避けるようなことはしておらず、いつも通りの指導をした。忘れ物が続く生徒には『何かあるのかな？』と思ったが、一回一回の生徒に対しては思わなかった」

Z教諭の証言を法廷で聞いていたアカネさんは、「言っていることに一貫性がない」と怒りを露わにした。

「とにかく悔しいという思いでいっぱい。こんな人に息子を預けていたなんて……。尋問で初めて直接話しているのを聞いたが、息子は怖かっただろうと思った。大声を出されて、頭が真っ白になったのだと思います。さらに急に進路の話になって、絶望的になったのではないか」

Z教諭の指導についても、その異常性を指摘した。

「大声で怒鳴る、机を蹴る、椅子を振り上げる……。社会一般ではパワハラと言われることを、『指導』で済ませてほしくない。先生は正しいと思っているが、やられたほうの記憶には残ってしまう。息子と同じ苦しみを味わっている子たちには、死を選んでしまわないように自分を責めないでほしいと伝えたい。先生たちも不適切な指導で亡くなってしまう命があることを知って、子どもたちを守ってほしい」

◆◆◆

【厚生労働省のサイトで紹介している主な悩み相談窓口】

▼いのちの電話 0570-783-556（午前10時〜午後10時）、0120-783-556（午後4時〜同9時、毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）

▼こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556（対応の曜日・時間は都道府県により異なる）

▼よりそいホットライン 0120-279-338（24時間対応） 岩手、宮城、福島各県からは0120-279-226（24時間対応）

（渋井 哲也）