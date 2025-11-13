クマによる被害が相次いでいることを受け、企業も従業員の勤務態勢の見直しや対策マニュアルの作成といった安全対策に乗り出した。

ただ、クマの衝突による列車の遅延やクマ対策グッズの品薄など、対応に苦慮するケースも出ている。

在宅勤務も活用

「『クマ』の出没にご注意ください」。ファミリーマートは、クマが出没した場合の手引を策定し、１０日から、全国約１万６６０店舗の電子看板（デジタルサイネージ）で注意喚起を始めた。来店客には大声を出さずに店内や車内へ避難すること、従業員には屋外作業を中止することなどを呼びかける。同社は「全てのお客様と従業員が共通の安全意識を持つことを最優先した」（広報部）と説明する。

営業で外出する機会が多い損害保険業界は、柔軟な勤務を認める措置を取る。

三井住友海上火災保険は今月から、出退勤時に本来は認めていない社有車の利用を許可し、社有車の駐車場の費用は全額会社が負担するよう運用を見直した。あいおいニッセイ同和損害保険も、出退勤時にクマに遭遇する可能性のある社員に対して、在宅勤務の柔軟な活用を指示している。

電車遅延急増

クマの出没事例が多い地域では、有刺鉄線や音を発するセンサーをフェンスに設置するといった立ち入り防止策を取る工場も出てきた。

一方、線路への立ち入りが業務上の支障となっている鉄道会社は、対策が必要となる範囲が広く事情が異なる。ＪＲ東日本によると、クマが原因で列車が運休したり３０分以上遅延したりする事案は例年発生しているが、昨年度の１１件に対し、今年度は４〜１０月で７１件と急増している。

同社では管内の東北、関東、甲信越地方の線路や設備の点検・補修作業で、担当者に撃退用スプレーや鈴を持たせるなどの対応を取っている。ただ、「（列車への衝突などを防ぐ）抜本的な対策となると悩ましい」（喜勢陽一社長）のが現状だ。

売り上げ４倍

全国で約２５０店のホームセンターを展開するカインズでは、撃退用スプレーやクマよけの鈴などの売り上げが全国的に伸びており、福島県内の店舗では直近１〜２か月の売り上げが前年に比べ平均４倍に上った。

音を立てて鳥を追い払うためのピストルや爆竹、害獣用の固形の忌避剤なども売れているといい、担当者は「ニーズが限定的だった商品が護身用として各地で幅広い世代に購入されており、供給が追いつかず品薄な状態だ」と話す。

ＤＣＭでも、スプレーや鈴の売り上げが全国平均で前年比１・３倍に上る。「例年は１０月後半から１１月には対策グッズの売り上げが落ち着いてくるが、今年は高い需要が続いている」（担当者）といい、出没地域に優先して供給するが、品薄の状況は解消していない。