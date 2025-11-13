¤È¤Ë¤«¤¯È©¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¥Ë¥¥ÓÈ©¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Î5Ç¯¸å¡¢ÈþÈ©¤Ë¤Ê¤ê¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¤Ë¡Ö²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸»þÂå¡¢¤È¤Ë¤«¤¯È©¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ë¥¥ÓÈ©¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤â¤µ¤ó¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¤È´¤±¤ò·è°Õ¤·¡¢º£Ç¯¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤«¤é¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹¤È´¤±µÏ¿¤Ï38Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤¬ÅØÎÏ¤·¤¿¤éÃ¯¤â¾¡¤Æ¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ï¥ó¥ª¥¯¤ÎTaka¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ë¥¥ÓÈ©¤ò²þÁ±¤·¤¿ÊýË¡¤ä¹¤È´¤±¸å¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦¤È¤â¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ÛÀ°·Á¤Ê¤·¡¢¹¤È´¤±¤Ç¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ï¡©
¢£È©¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¿åÀö´é¤Ç¥Ë¥¥ÓÈ©¤ò²þÁ±¡ÄÈý¥µ¥í¥ó¤È¶Ú¥È¥ì¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶
¡½¡½¤È¤â¤µ¤ó¤¬¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¹¤È´¤±¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿½½Ç¯¤â¸«¤ë¼«Ê¬¤Î´é¤òËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È©¹Ó¤ì¡¢¥Ë¥¥ÓÇúÈ¯¡×¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏåºÎï¤ÊÈ©¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¤ä¥Ë¥¥ÓÈ©¤Î¼£¤·Êý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢²½¾Ñ¿å¤äÆý±Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È©¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤äÂ¿¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¿å¤Ç´é¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥¥Ó¤¬¾Ã¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤«¤è¤Ã¤ÆÈ©¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¹¤È´¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À°·Á¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀ°·Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤½¤ÎÊ¬ÅØÎÏ¤·¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¡¶Ú¤äÆó½Å¤Ê¤ÉÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À°·Á¤Ï¤»¤º¤Ë¿©À¸³è¤ä±¿Æ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤â¿ÈÂÎ¤âËá¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¶Ú¥È¥ì¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢Èý¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢¹¤È´¤±ÊýË¡¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°ìÈÖÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¹¤È´¤±ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤ÏÈý¥µ¥í¥ó¤È¶Ú¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¤äÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¿§¤äÂÀ¤µ¡¢Ç»¤µ¤Ç°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÁé¤»¤ë¤Û¤«¤Ë¡¢¿©À¸³è¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë¹¤È´¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤ÇÌ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤âÊÑ²½¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¹¤È´¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Á¤ÎÀ³Ê¤ä¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤È¡¢1¤Ä¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤É¤ó¤É¤ó¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤É¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
¡Öº£¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤ï¤«¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯¸À¤Ë¿®ØáÀ¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤ÇÌ´¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹¤È´¤±ÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¹¤È´¤±Á°¤«¤é¸½ºß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¸µ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡È¹¤È´¤±¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹¤È´¤±¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã±½ã¤Ë´é¤À¤±¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤âËá¤«¤ì¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½SNS¤Ç¤Ï¡¢È©¹Ó¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤â¡¢¼«¿È¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢³ëÆ£¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈðëîÃæ½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å±Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â·ë²Ì¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È©¤¬±ø¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ëí´í°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤È´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ØÇº¤àÊý¤Ø¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£È©¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¿åÀö´é¤Ç¥Ë¥¥ÓÈ©¤ò²þÁ±¡ÄÈý¥µ¥í¥ó¤È¶Ú¥È¥ì¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶
¡½¡½¤È¤â¤µ¤ó¤¬¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¹¤È´¤±¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸«¤¿ÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿½½Ç¯¤â¸«¤ë¼«Ê¬¤Î´é¤òËþÂ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯È©¹Ó¤ì¡¢¥Ë¥¥ÓÇúÈ¯¡×¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏåºÎï¤ÊÈ©¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¤ä¥Ë¥¥ÓÈ©¤Î¼£¤·Êý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢²½¾Ñ¿å¤äÆý±Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È©¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤äÂ¿¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¿å¤Ç´é¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥¥Ó¤¬¾Ã¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ë¥¥ÓÀ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤«¤è¤Ã¤ÆÈ©¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¹¤È´¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À°·Á¤ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀ°·Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤½¤ÎÊ¬ÅØÎÏ¤·¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É¡¶Ú¤äÆó½Å¤Ê¤ÉÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À°·Á¤Ï¤»¤º¤Ë¿©À¸³è¤ä±¿Æ°¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ´é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤â¿ÈÂÎ¤âËá¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¶Ú¥È¥ì¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢Èý¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¡¢¹¤È´¤±ÊýË¡¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°ìÈÖÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¹¤È´¤±ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤ÏÈý¥µ¥í¥ó¤È¶Ú¥È¥ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¤äÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¿§¤äÂÀ¤µ¡¢Ç»¤µ¤Ç°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÁé¤»¤ë¤Û¤«¤Ë¡¢¿©À¸³è¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë¹¤È´¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤ÇÌ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤âÊÑ²½¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¹¤È´¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Á¤ÎÀ³Ê¤ä¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤È¡¢1¤Ä¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤É¤ó¤É¤ó¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤É¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
¡Öº£¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤ï¤«¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯¸À¤Ë¿®ØáÀ¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼þ¤ê¤ÇÌ´¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¹¤È´¤±ÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¹¤È´¤±Á°¤«¤é¸½ºß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¸µ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡È¹¤È´¤±¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹¤È´¤±¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã±½ã¤Ë´é¤À¤±¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤âËá¤«¤ì¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½SNS¤Ç¤Ï¡¢È©¹Ó¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤â¡¢¼«¿È¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢³ëÆ£¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈðëîÃæ½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å±Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â·ë²Ì¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È©¤¬±ø¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ëí´í°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¹¤È´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ØÇº¤àÊý¤Ø¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä©Àï¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
@kumabe_takatomo ¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë #05 #¹¤È´¤± #¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³ ♬ som original - DJ JOTA DO CRIME