「4月に海外投資家が8兆円の爆買い」日本人は素直に喜べない「日経平均5万円突破」のカラクリ

私たちの生活はぜんぜん楽にならない

日経平均が10月27日に5万円を突破し、10月31日には5万2411円の最高値を付けた。高市早苗新総理誕生のご祝儀相場とは言え、3ヵ月で1万円以上という猛烈な値上がりだ。

メディアはお祭り騒ぎ、高市内閣支持率はJNNの調べでは82%と、2001年以降では小泉純一郎内閣に次ぐ高水準となった。裏金議員は禊が終わったといわんばかりに堂々と政権復帰し、投資をしていない人たちは「自分もやらなくては」と焦っている。

ただ、この日経平均の値上がりは、日本経済が良くなったというものではなく、主に海外投資家が日経平均を買いまくったことによるもので、これで物価高が収まるわけでも、庶民生活を楽にするわけでもない。

むしろ、株価高騰の先には、株など買わずに額に汗して働いている人の給料が減るかもしれないという、憂うべき事態が待ち受けている。どういうことなのか。まず、現状から見てみよう。

まず、今の株高は、日本経済の実態を反映していない。

2025年7-9月期のGDP（国内総生産）は、民間エコノミストの予想では年率2．4%のマイナス成長となりそうだ。

直近で言えば、米国向け自動車輸出が大きく落ち込み、住宅投資も4月の建築基準法・省エネ法改正前の駆け込み急増による反動を受けている。

なぜこんなに株価は上がっている？

さらに、昨年は、企業倒産が11年ぶりに1万件を超える高水準だったが、今年上半期はすでにそれを上回っている。

個人の自己破産の件数も、昨年は約7万6000件と12年ぶりの高水準だったが、今年上半期はすでにそれを上回っている。

しかも、景気を下支えするはずの個人消費は、名目では物価上昇で上がっているが、実質は2023年に続き2024年も前年比マイナス。それもそのはずで、賃金は多少上がっているものの、賃金から物価を引いた実質賃金は、9ヵ月連続マイナスが続いている。

長期的に見ても、かつてアメリカに次いで世界2位の経済大国と言われていた日本のGDPは、2010年には中国に抜かれて3位になり、23年にはドイツに抜かれて4位となり、IMF（国際通貨基金）の最新の推計によれば、26年にはインドに抜かれ、30年にはイギリスに抜かれて世界6位に転落する見通し。

つまり、景気が良くなっているという状況にはほど遠い。それなのに、なぜ株価はこれほど爆上がりしているのか。

東京証券取引所の投資部門別売買状況を見ると、売買の6割以上を占める海外投資家は、今年3月まで東証プライムの株を売り越し、4月には一時的に3万1000円台をつけた。

不透明なトランプ関税の影響で売りが増えたのだ。しかもトランプ大統領は「強いドル」を標榜する一方で「ドル安（円高）のほうがアメリカは儲かる」という考えから、日本の円安を批判してきた。

そのため、1ドル161円だった円は、投機筋のドル売りもあって今年4月には140円を下回る139円の円高となった。

8兆円の買い越し

これが反転したのは、赤澤亮正経済再生担当大臣（当時）がトランプ関税への見直しを求める交渉を始め、不透明だった関税交渉の先行きに光明が見えてきたからだ。

それまで売っていた海外投資家の買いが入り、財務省が公表している「対外及び対内証券売買契約等の状況」を見ると、海外投資家は4月に日本の株式や債券を合計で8兆円超買い越した。これはデータのある2005年以降で最大の買い越しだった。

さらに、日銀が景気に配慮して金利を上げずに金融緩和的な立場を維持し続けるという見方から、円安に進むという判断で海外勢が日本株を買い上げ、財政拡張、金融緩和を主張する高市早苗新総理が誕生したことで円安が進んで、日本株買いに拍車がかかった。

結果、自民党総裁選の2日前には1ドル147円だった円が、新総理誕生で154円まで一気に円安になった。同時に株は、史上最高値の4万9185円となった。俗にいう、高市トレードだ。

だが、株価上昇と言っても、全ての株が値上がりしたわけではない。

高市首相が掲げる「サナエノミクス」に関係しそうな銘柄に国の金が出るのではないかという思惑から「高市銘柄」が急伸したのだ。

その一つ、ソフトバンクグループの株は、4月には60万円近辺で買えたものがAIへの期待で10月末には250万円前後となった。同じく50万円前後で買えたアドバンテストの株も、220万円と約半年で4倍以上値上がりしている。

こうした株が、日経平均を押し上げ、株価はなんと3ヵ月で約1万円という急激な値上がりをした。

企業が進める「自社株買い」

円安と「サナエノミクス」は、海外投資家にとって大きな魅力だったが、もう一つ、日本株の大きな魅力となっているのが、企業が自分の会社の株を買う「自社株買い」が進んでいること。

会社が、発行している株の数を減らせば、1株あたりの利益は上がる。

例えば、100株流通している株があるとする。このうち、10%を自社株買いすると90株になるが、会社の価値は変わらないので、ひと株あたりの価値は11%増えることになる。

株の価値が上がれば、当然ながら買いたい人が増えて、株価は上昇しやすくなる。また、発行する株数が減れば株主への配当も増え、敵対的買収もされにくくなる。

急速に自社株買いが進んだ背景には、東京証券取引所（以下・東証）が企業に対応を要請したことがある。

2023年の時点で、東証プライム市場に上場している企業の半数以上が、PBR（株価純資産倍率）1を割り込んでいた。これは、株価が会社の解散価値を下回っているということで、会社を続けるよりも解散して資産を分けたほうが株主の利益は多くなるということ。

この状況を改善するために、東証は自社株買いを要請したのだ。

アドバンテストとSBGが原動力に

結果、2024年には過去最高の約16兆円の自社株買いが起きたと言われていて、25年度は、さらにそのペースが上がることが予想されたために、海外投資家が期待感を込めて日本株に買いを入れてきた。

たとえば、強力に日経平均を押し上げてきたソフトバンクグループ（SBG）は、2024年8月に5000億円を上限とした自社株買いを公表。アドバンテストは、2026年10月28日までに、発行済み株式の2.5%に当たる1800万株、1500億円を上限とする自社株買いを行うと公表している。

アドバンテスト株は10月28日に自社株買いを公表し、翌日の株価は前日比3100円上昇の2万1220円となった。これが、日経平均5万円乗せの原動力となったことは言うまでもない。

しかも、4月以降、東証株価指数（TOPIX）で自社株買いを発表した企業の総額では、まだ実施されていないものが数兆円あると言われていて、こうした材料を足がかりに、株式市場は乱高下しながらも底堅く上値を追ってきた。

だが、こんな状況は、いつまでも続くのだろうか。

後編記事『社員が稼いだ「内部留保」は「自社株買い」に消え…「サナエノミクス」で国民が幸せになれない「決定的な理由」』へ続く。

社員が稼いだ「内部留保」は「自社株買い」に消え…「サナエノミクス」で国民が幸せになれない「決定的な理由」