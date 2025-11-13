「消費減税」の旗を高市首相は降ろしてはいけない…「責任ある積極財政」の”責任”とは何かを解説します！

「減税＝悪」は誤解だらけ

自維連立の高市早苗政権が高支持率に支えられている要因はさまざまだが、財政の観点から見れば、彼女が巧みに「減税政策」を進めているからだろう。

これに対し、昨今の大手メディアの議論には「減税は悪だ」という風説がはびこっている。とりわけ、その矛先は高市首相の唱える「責任ある積極財政」に向かっている。

財政規律を無視すれば市場の信認が失われ、英国のトラス・ショックのように円と国債が暴落するというのだ。また、「予算を増やせば財政赤字が拡大し、将来世代にツケを回す」という懸念もくすぶる。

たしかに、野党の減税要求を全て受け入れれば、その懸念は現実味を帯びる。

一方で、国民生活を安定させることは政府の本分であり、それゆえに首相の唱える「積極財政」は支持を集めているのだ。

そうであるならば、この議論は正しく整理する必要がある。何が「責任ある財政」なのかを、国民に明らかにしていかなければならない。

政府の「財政における責任」とは何か

高市首相が掲げる「責任ある積極財政」における“責任”とは、政府債務残高の対GDP比を低下させるという一点に尽きる。

債務残高をそのままの「粗債務」で見るか、金融資産を差し引いた「純債務」で見るかという違いは重要だが、以下に述べることの本質は変わらない。

いずれにせよ、国の債務を経済規模（GDP）で割った比率を安定的に引き下げることが、健全財政の条件である。

ここで重要なのは、「借金の重さは所得（収入）に対して測る」ということだ。

個人でも企業でも、借金の重さは「借入額÷所得」で判断する。同じ5,000万円の借金でも、年収500万円の人と5,000万円の人では負担感がまったく違う。

当然ながら、国の経済でも同じである。

GDPは国民全体の所得の合計であり、したがって債務残高÷GDPこそが、国の財務健全性を示す指標となる。

具体的な意味とは

つまり、GDPに対する債務比率を低下させていくことこそが、政府の「責任ある態度」であり、高市首相の積極財政の「責任」である。

では、それは具体的に何を意味するのか。

答えを先に言えば、責任を全うするために最も重要なのは、名目GDPの成長率を3％程度に維持することである。

そうすれば、財政の健全性を担保できるだけでなく、食品消費税の減税という選択肢も現実味を帯びてくる。

では、そのために現状の財政をどのように見立てればよいのか。

続く記事『【経済学者の減税論】日本の財政を整理すると見えてきた…！「消費減税」が絵空事にはならない“たったひとつ”の方法』で詳しく解説していこう。

