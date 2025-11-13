福岡発の小型スーパー「トライアルGO」が11月7日、東京に初出店した。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「見た目は普通の小型スーパーだが、商品管理、価格変更、補充までがデジタルで同期し、人が少なくても店舗が止まらない仕組みが成立している。わずか50坪ほどの店舗が、日本の流通の常識を根底から揺るがせている」という――。

■西荻窪の小さな店から始まった「小売戦争」

第1章：トライアルGOが放った“時間の矢”、まいばすけっとが守る“生活の城”

2025年11月7日、午前7時。東京・西荻窪。通勤客が足早に行き交う駅前の一角に、異様な熱気が漂っていた。

その中心にあるのは、たった50坪ほどの小さな店――トライアルGO。

開店と同時に人がなだれ込み、棚に並ぶ343円のロースカツ重や199円のたまごサンドを手に取る。

「できたてです」

「値引きしました」

自動アナウンスが流れ、天井には複数のカメラが並ぶ。棚はデジタルディスプレイで価格が自動更新され、レジはセルフの顔認証決済。24時間を少人数で回せるように設計された“省人化ストア”だ。

店内の24時間稼働、オペレーションを支えるのはテクノロジー。商品管理、価格変更、補充までがデジタルで同期し、人が少なくても店舗が止まらない仕組みが成立している。

わずか50坪ほどのこの店舗が、日本の流通の常識を根底から揺るがせている。

トライアルホールディングス。九州を地盤に350店舗超を展開するディスカウントの雄が、「時間を制御するRetail Tech」として都心に殴り込んだ。

■真の標的は、イオンではなく「業界全体」

テクノロジーやAIで在庫を管理し、販売速度に応じて価格を変動させ、できたて商品を1時間以内に陳列する――。この“時間制御小売”がもたらすインパクトは、既存プレイヤーの想像を超えている。

・スーパーは「鮮度」を競うが、トライアルGOは「出来たてを分単位で並べる」仕組みをつくる。

・コンビニは「利便性」で勝負するが、トライアルGOは「24時間×省人化」で運営を成立させる。

・ドラッグストアは「ついで買い」を誘うが、トライアルGOは「出来たてを短時間で買える」動機を生みだす。

つまり、これは単なる新規出店ではない。“価格競争”から“時間競争”への歴史的転換点である。

世間は「トライアルGO vs. まいばすけっと」と捉えがちだ。だが、トライアルGOの戦いのスケールはもっと大きい。その照準の先には、日本の小売全体がある。

トライアルが挑むのは、「日次で動く経営」そのものだ。スーパー、コンビニ、ドラッグストア――。どの業態も日々の販売データを翌日に反映させる“後追い経営”で動いてきた。そこにトライアルGOは、「分時経営」という概念を持ち込んだ。

・AIやテクノロジーが在庫・値引・販促・広告を制御、最適化する。

・補充も、価格も、販促もデジタルディスプレイや店内サイネージに随時反映される。

・その情報が瞬時にPOSに反映され、即座に本部と共有される。

これまで時間がかかっていた在庫や値引きの判断が、データとテクノロジーで短時間に完了する小売。この「時間OS」（Operating System＝基本ソフト）の登場により、業界の競争構造は一変した。

■対峙する「生活の守護神」まいばすけっと

迎え撃つのは、都心で圧倒的な存在感を誇る都市型小型スーパーのまいばすけっとだ。東京・神奈川・千葉・埼玉で約1200店舗。駅前でも商店街でも住宅街でも、「必ずある」店。

まいばすけっとは、“近さ”を武器に「生活のOS」を構築してきた。イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の安定供給、秩序化されたオペレーション、そして“変わらない今日”を保証する信頼。

彼らの経営は人間的で、アナログだが極めて洗練されている。都市生活者のリズム――朝はパンと牛乳、夜は弁当と惣菜――をアルゴリズムのように再現する。AIではなく、人間の習慣がシステムを動かし、それに合わせて売場が積み上げられる仕組みと言える。

まいばすけっとの強さは、「人間の生活を最適化するリテールOS」にある。トライアルGOの“時間革命”に対し、まいばすけっとは“生活の秩序”で応じる。

写真＝iStock.com／winhorse

■コンビニ・スーパー・ドラッグストアを巻き込む波

トライアルGOが仕掛けたのは、「業態の再定義」だ。この動きが、既存の全プレイヤーを巻き込むのは時間の問題である。

・コンビニは、AI値引き、できたて対応、24時間省人化で真っ向勝負を挑まれる。

・スーパーは、日次経営ではもはや追いつけない。

・ドラッグストアは、購買データとAIを掛け合わせた“生活提案”の領域で競争に巻き込まれる。

トライアルGOの「時間OS」は、これら全ての業態境界を溶かしていく。もはや「コンビニ」「スーパー」「ドラッグストア」という分類自体が意味を失い、“時間をどこまで制御できるか”が新しい業界基準になる。

いま、流通業界で起きているのは「店の数」でも「安さ」でもなく、“OSの競争”である。

トライアルGOはAIやテクノロジーで時間を制御する「時間OS」。まいばすけっとは生活習慣を最適化する「生活OS」。

そして、そのOS戦争の余波が、セブン‐イレブンやローソン、イトーヨーカドー、ライフ、マツキヨ、ウエルシアにまで波及する。

“時間”と“生活”のどちらの軸で顧客を掴むか。これこそ、次の10年の流通業を左右する決定的な分水嶺になる。

■小売業は「時間産業」「生活産業」へ

この2つのOSの衝突が示しているのは、小売業が「モノを売る産業」から「時間と生活を設計する産業」へ変わるということだ。

トライアルGOが分時単位で供給を制御することで、消費者は“待たない・探さない”購買を体験する。まいばすけっとが生活単位で秩序を保つことで、消費者は“考えなくても済む”日常を得る。

AIと人間、スピードと秩序。そのどちらが優位になるかではなく、どちらが顧客の時間をより美しく使わせるかが鍵だ。

これからの小売の勝者は、「何を売るか」ではなく、「どの時間を売るか」で決まる。

トライアルGOの首都圏一号店は、小さく見える。だが、そのインパクトは巨大だ。それはまいばすけっとだけでなく、コンビニ、スーパー、ドラッグストア――あらゆる小売企業を巻き込む“リテールOS戦争”の導火線である。

2025年、日本の流通は「時間」と「生活」の総力戦に突入した。どちらのOSが人々の暮らしをより滑らかに動かすか。その勝負が、この国の経済構造そのものを変えていく。

これは静かな競争ではない。いま始まったのは、流通のアルゴリズムそのものを奪い合う激戦である。

写真＝iStock.com／metamorworks

■近い店ではなく、「常駐する店」

第2章：まいばすけっととは何か――“生活OS”を体現する都市の小売

早朝、出勤前に立ち寄る人。夜10時、帰宅途中に牛乳を買う人。どの時間帯にも、「まいばすけっと」は灯をともしている。

それは巨大でも華やかでもない。むしろ、無音で都市の「すき間」を埋めている。しかしその静けさの中で、人々の生活リズムを精密に再現している。

都市生活において最も価値があるのは「時間」ではない。それは、“時間の使い方を決める秩序”だ。まいばすけっとは、その秩序をつくっている。つまり、人間の生活アルゴリズムを掌握したリテールOSである。

徒歩5分圏にほぼ必ずと言ってよいほど存在する「まいばすけっと」。“人口1万人に1店舗”級というドミナントは、物理的距離の近さではなく、心理的距離の支配を意味する。

顧客はあえて「行こう」と思わない。対象顧客には、“いつもの帰り道にある”という無意識の立地が、生活ループに組み込まれている。

まいばすけっとの株主でもあるイオンリテールの幹部は、「まいばすけっとは、買い物という行為そのものを“生活の自動動作”に変えた」と見ているようだ。

立地ではなく、「習慣の座標」を占有する。この“常駐戦略”こそ、まいばすけっとが都市で築いた最大の参入障壁だ。

■「変わらない」ことを科学したオペレーション

店に入ると、照明はやや控えめで、BGMもない。棚は常に同じ配置、価格はほとんど動かない。商品の並びは季節が変わっても大きくは変化しない。その“変わらなさ”が、都市生活者にとっての安心を生む。

だがこの安定は、惰性ではなく戦略だ。まいばすけっとは、徹底したマニュアル経営でこの「日常の再現性」を実現している。

青果のカット角度、惣菜の陳列順、レジオペレーションの秒数――すべてがデータ化され、標準化されている。

「AIではなく、人間による秩序の最適化」

これが、まいばすけっとの“人間中心型DX”である。

テクノロジーが人を代替するのではなく、人間のリズムを忠実に再現する“アナログ型のアルゴリズム”なのだ。

■プライベートブランド「トップバリュ」の本質

まいばすけっとの棚を見渡すと、「トップバリュ」商品が大きな割合を占める。弁当、惣菜、パン、乳製品――。それは単なるPBではない。“生活の定数”である。

どの店舗でも、どの時間帯でも、同じ価格、同じ品質。それが顧客にとっての「再現性の安心」をつくる。「この商品がここにあるはず」という期待を裏切らない。

まいばすけっとは、「トップバリュ」を使って“日常のプログラム”を維持している。「トップバリュ」はブランドではなく、生活の信号なのだ。

表面的にはテクノロジーを感じさせないが、実際のまいばすけっとは、イオングループの中でもデータ活用が進んだ業態の一つだ。

WAON・iAEONなどのIDデータに基づき、店舗別に購買時間・商品カテゴリー・来店頻度を解析。補充や値引きのタイミングもデータに基づいて設計されており、現場のスタッフはそのオペレーションをマニュアル通りに再現する。

AIと人間が分業するのではなく、データとマニュアルを掛け合わせることで「人間中心の精密機械」をつくり上げた。

都市生活者のリズムは、分単位ではなく「習慣単位」で動く。トライアルGOが時間を制御するなら、まいばすけっとは習慣を制御する。この差が、両者の本質的なOSの違いである。

■イオンという巨艦を「生活単位で動く企業」へ

イオンが展開する巨大なGMS（総合スーパー）は「規模の経済」で動く。しかし、まいばすけっとは「密度の経済」で動く。

GMSが週末の買い溜めを支えるなら、まいばすけっとは“今日の夕飯”を支える。この2つの経済構造を両立させたのが、イオングループとしての真の強みだ。

写真＝iStock.com／winhorse

まいばすけっとは、イオンの膨大な仕入・物流データを“生活リズム”で再構築し、GMSの巨大な構造に“生活の血流”を送り込んでいる。

言い換えれば、まいばすけっとはイオンの「毛細血管」である。生活という最末端のデータを吸い上げ、本体の意思決定をより人間的にする。

イオンが「モノの企業」から「生活の企業」へ変わる――。その進化の中心にいるのが、まいばすけっとなのだ。

まいばすけっとの購買データは、イオンのリテールメディア（小売発の広告サービス）「イオンAD」でも活用されている。広告は「誰に届くか」ではなく、「どんな生活文脈で届くか」を問う時代に変わった。

雨の日にスープを、夜勤明けにスイーツを。顧客の生活リズムに寄り添った広告を打てるのは、まいばすけっとが都市の時間割を完全に把握しているからである。

この「生活文脈マーケティング」は、GMSやモール型店舗では同じ粒度で再現するのが難しい。まいばすけっとは、データの細かさで広告の精度を変え、生活者の“気づかない購買行動”を科学する装置となっている。

■都市生活の「習慣」を再現するリテールOS

トライアルGOがAIやテクノロジーで「変化を制御」するなら、まいばすけっとは人間の習慣で「変わらないことを制御」する。どちらも「制御の企業」だが、対象が異なる。

変化することがイノベーションだと信じられてきた時代に、まいばすけっとは“変わらないことを仕組み化する”ことで革新を起こした。

「変化の時代に、変わらないという革新を選んだ企業」、それが、まいばすけっとの本質である。

まいばすけっとは、“安い店”でも“便利な店”でもない。それは、人々の生活パターンを再現し、安定を提供する“都市のリズムメーカー”だ。

トライアルGOが時間を科学するなら、まいばすけっとは生活を芸術にする。この二者が存在することで、日本の小売は初めて「人間の時間」と「人間の生活」を両輪に持った。

都市の静脈を流れるのは、データではなく人の生活そのもの。まいばすけっとは、その流れを形にするリテールOSである。

■約50坪の店に埋め込まれた「アルゴリズム」

第3章：トライアルGOとは何か――“時間OS”で流通の概念を塗り替えるRetail Tech

わずか50坪ほどの都心空間で「時間の経営」に挑む店舗。それがトライアルホールディングスのトライアルGOだ。

見た目は普通の小型スーパーないしコンビニだが、店内では、すべてのオペレーションがテクノロジーによって常時制御、最適化されている。人ではなく、“時間”がこの店を動かしていると言ってよい。

弁当や惣菜は近隣のセンターで製造され、短時間で店頭に届く仕組みが組まれている。配送ルートも最適化され、“できたてをすぐに売る”という発想は、もはや物流の領域ではなく、アルゴリズムの領域に入っている。

写真＝時事通信フォト トライアルGOの店内。オペレーションがテクノロジーによって常時制御・最適化されている＝2025年11月7日、東京都杉並区

トライアルGOでは、価格は固定されているわけではない。販売速度や在庫、時間経過といったデータをもとに、「売れ残りリスク」などを計算しながら値引きタイミングを自動で判定し、店頭のディスプレイに反映していく。棚のモニターには現在の価格が表示され、静的な“値札”ではなく、リアルタイムの価格情報として更新される仕組みだ。

時間が経つと価格が下がることもあれば、売れ行きが良ければ価格は維持される。在庫が厚い商品は、サイネージで「今だけ20％OFF」といった具合で割引が表示されることもある。

価格＝f（時間）。値札は、貼るものから、動くものへ。トライアルGOの価格は、数理モデルであり、生命体のように動く。

■AIが次の1時間の「最適な値引き」を予測

小売業の経営は、長らく「日次」で動いてきた。売上報告、発注、分析――。全てが翌日にしか見えない構造だった。

しかし、トライアルGOではそのリズムが完全に変わる。在庫・価格・補充・広告・配送――。すべてが「分単位」で同期して動く。

これは単なる高速化ではない。“リアルタイムで意思決定する小売”という、新しい産業構造の誕生である。

販売データは分時で吸い上げられ、AIが次の1時間の最適な値引きや補充を予測する。その結果はサイネージに反映され、購買が動き、データが更新される。この循環が、1日24回転どころか1440回転（分単位）している。

トライアルGOとは、1分ごとに未来を更新するRetail Techである。

トライアルGOは「省人化」を超えた存在だ。目的は人を減らすことではなく、“人の時間を解放すること”である。

棚の在庫確認、値引き判断、レジ作業――。従来スタッフが担っていた判断をAIやテクノロジーが肩代わりする。スタッフは、顧客体験・清掃・補充など“人間にしかできない作業”に集中できる。

AIが時間を制御し、人が空間を整える。それは「テクノロジーが人間を支配する」構造ではなく、“テクノロジーが人間を支援する”構造だ。

トライアルGOの店舗は、AIと人間の分業モデルがもっとも進化した実験場と言える。

■「地方発テック」が東京の商業構造を変える

トライアルGO全体を語るうえで欠かせないのが、リテールメディア戦略である。サイネージ、カート画面、アプリ「SU-PAY」――。これらはすべてPOSデータと連動し、購買直前の顧客に最適な広告を届ける。

販売が伸び悩む商品があれば、店内サイネージで値引き情報を訴求したり、スマートカート上で関連商品のクーポンを表示する。購入データは効果測定に活用され、広告の改善につながっていく。なお、西荻窪店などはまだ導入前の段階だ。

トライアルGOでは、広告が“販促”ではなく“供給の指令”になっている。

AIがリアルタイムに在庫を監視し、「何を、いつ、どこで売るか」を広告として発信する。その結果、店全体が動的に変化し、広告とオペレーションが融合する。

トライアルGOのリテールメディアは、単なる新しい収益源ではなく、経営そのものの神経系だ。

トライアルの本社は福岡。もともと郊外型ディスカウント業態で成長した企業が、なぜ東京という高密度市場に挑んだのか。

答えは明快だ。

「地方で鍛えたテクノロジーを、都市で実装するため」

地方では、郊外の広大な敷地でAI物流・スマートカート・リテールメディアを実証してきた。そのテクノロジー群を凝縮し、小型店へ落とし込む設計思想を採用したのがトライアルGOである。

地方発のリテールテックが、東京の商業構造をアップデートする。それは、流通の重力が「東京中心」から「地方→都市」へ逆流する現象でもある。

トライアルGOは、“地方の知能”で“都市の時間”を動かすリテールOSだ。

■「時間」で動くリテールOS

トライアルGOの革命は、テクノロジーではなく思想にある。それは、「時間を経営の通貨にする」という考え方だ。

・顧客が5分で買い物を終えられる仕組み

・商品が60分以内に棚に届く仕組み

・AIが1分ごとに価格を動かす仕組み

これらすべてが「時間」という共通軸で測定される。

トライアルGOは、利益を“時間で稼ぐ”小売である。分単位で在庫が評価され、価格が動き、売場が更新される。まさに“Profit per Minute（1分あたりの利益）”という感覚で店舗が回っている。時間を最小単位の資産として扱い、それをいかに早く、正確に、循環させるか――。まさに、時間経済を実装したRetail 3.0の原型である。

トライアルGOが再定義したのは、「小売＝時間産業」という発想だ。AIが時間を測り、在庫を動かし、広告を回し、人が空間を整える。その連鎖が、分時で最適化される。

小売の価値が「商品」から「時間」に移り、店はもはや“売る場所”ではなく、“時間を編集する場所”になった。

トライアルGOとは、小売を「日次のビジネス」から「分時の科学」へと変えた、日本初の“時間OS”企業である。

■「補充と値引きの判断」をAIが先回りして行う

トライアルGOにおけるデータ収集・分析・CX設計の全体像

――“分時（minute）で売る・動かす”Retail Intelligenceの中身 ▼データは「過去を振り返るため」ではなく、「分時で動かすため」にある トライアルGOにおけるデータ収集・分析・CX設計の全体像とそれらの詳細を公開情報から読み解いていく。 トライアルGOの設計思想は明確だ。それは、「分時で売る・分時で動かす」という小売の再構築である。AIとIoTを駆使して、店内外のデータを秒・分単位で収集し、製造、搬送、陳列、販促、販売、補充という全工程を同一の“時計”の上で管理する。 目的は三つに整理できる。 第一に、「出来たて」――製造から販売までのタイムスパンを1時間以内に短縮し、鮮度を時間で保証する。

第二に、「省人×24時間運営」――AIによる遠隔監視、自動値引き、セルフレジによって人件費を抑えつつ、常時稼働を可能にする。

第三に、「在庫×価格×露出の同時最適化」――在庫の厚み、値引き率、広告配信をリアルタイムで連携させる。 つまり、データの取得と活用は「分析」ではなく「制御」のために存在している。この思想が、トライアルGOを他のリテールDX企業と決定的に分ける。 ▼店舗と売場で取得されるデータ――顧客行動・在庫・価格の“分時測定” まず基盤となるのが、店舗と売場から取得する行動データだ。天井カメラは入店数・動線・滞在時間をリアルタイムにカウントし、どの時間帯・どの棚前で最も多くの顧客が滞留したかをヒートマップとして可視化する。 棚前のセンサーは、顧客が「手に取った」「戻した」回数や滞在時間を記録し、フェースごとの接触率や購入率を算出する。これにより、“売れる棚”と“迷われる棚”を数値で区別し、棚割りと導線を分時で最適化できる。 在庫もリアルタイムで監視される。棚残量、欠品発生時刻、補充タイミング、棚替えの履歴などが自動的にクラウドへ送信され、AIが販売速度との関係を分析する。「あと15分で売り切れる」「この時間帯は在庫過剰」など、補充と値引きの判断をAIが先回りして行う構造だ。 価格の変化もデータ化されている。自動値引きの発動時刻、値引率、対象商品、電子棚札の更新履歴。すべてが「時間とSKU（商品コード）」で記録され、売上との因果を秒単位で検証できる。 ▼供給とロジスティクスのデータ――「できたて1時間」のためのサプライチェーン可視化 トライアルGOの最大の特徴は、“できたて”の制御だ。これを支えるのが、センター製造・配送・補充に関する詳細な時刻データである。 製造完了時刻、製造ロット、温度管理ログがセンターから共有され、配送AIが交通情報や天候を考慮して最適ルートを算出する。車両は出発・到着時刻、積載量、温度を自動送信。店舗側では受け取り後の陳列完了時刻まで記録され、「製造から棚出しまでの実時間」が全SKUで追跡できる。 このデータにより、“1時間以内ルール”の遵守率（ETA精度）を常時計測。製造から販売までの一連の流れを、“時間のトレーサビリティ”として管理している。

■全く新しい小売発「広告」の威力

▼顧客とIDのデータ――生活リズムを学習するCRM トライアルGOは、ID-POSとアプリデータの統合により、顧客単位での行動モデルを構築している。来店頻度、曜日・時間帯パターン、値引き利用履歴、決済手段などを分析し、「いつ・どのカテゴリーを・どの価格で買うか」をプロファイル化。 また、アプリではプッシュ通知・クーポン利用・在庫通知・位置情報（同意ベース）を取得し、入店予兆や購買タイミングを予測する。これらのIDデータはハッシュ化され、匿名のまま広告IDやPOSと突合される。個人を特定せず、「生活リズムを学習するCRM」が可能になっている。 ▼リテールメディアのデータ――広告の「視認」から「購買」までを一気通貫 サイネージ、スマートカート、アプリ。これらの媒体は、すべてPOSデータと同一時間軸で連動している。 AIは広告配信ログ（クリエイティブID、表示時間、面）と購買データを結合し、「視認→購買」のインクリメンタル効果を推定する。この因果関係を統計的に補正することで、広告ROI（投資対効果）をリアルタイムで測定。 たとえば、「この時間帯にこのサイネージを見た顧客は、通常より12％高い確率で該当商品を購入した」という形で効果を数値化する。トライアルGOでは、広告が販促ではなく、在庫制御の一部として機能している。 ▼分析と最適化の中核――“分時経営”を支えるAIモデル群 トライアルGOのAI分析は、大きく4層に分かれている。 第1は、オペレーション最適化。AIが在庫残量、販売速度、滞留時間、人流、天候を入力し、勾配ブースティングや強化学習で「最適な値引きタイミング」を算出する。これにより廃棄率を30〜40％削減し、粗利を最大化。 第2は、顧客インサイト分析。生存分析や機械学習により、顧客の離脱リスクと再来店確率を予測。その結果をもとに、クーポン配信や商品レコメンドを自動調整する。購買データから学んだ“次の最適行動”を提示する仕組みだ。 第3は、リテールメディアのROI測定。広告接触群と非接触群を比較する傾向スコアマッチング、さらにDID（Difference-in-Differences：差分の差）分析で購買増分を推定する。これにより「広告1000視認あたり売上貢献額」を定量化している。 第4は、物流最適化。配送車の位置、積載量、交通状況を解析し、遺伝的アルゴリズムで最短ルートを動的に再計算。製造→販売1時間以内の「出来たて配送」を高精度に制御する。 これらのAIモデルが分時で連携し、店舗全体を自律的に最適化している。

■「時間」によって顧客体験を磨き続ける

▼分時オペレーションの実例――「昼ピークの弁当販売」 例えば、トライアルGOの分時制御は、具体的にこう動く。 午前11時、センターで弁当製造。AIが交通・天候を考慮してETA（到着予測）を算出し、11時20分到着と判断。

↓

11時25分、店頭陳列開始。サイネージが「出来たて」表示に切り替わり、アプリPUSHで近隣に告知。

↓

12時30分、販売鈍化をAIが検知し、マスナス10％の値引きを提案。電子棚札が即時更新。

同時に、在庫の偏りを検知し、広告配信を在庫が厚いSKUへ自動シフト。

↓

13時15分、残数が5個になった時点で再値引き（マイナス25％）を実行し、13時40分に完売。 この一連のプロセスをAIが分単位で監視し、最適化。広告・価格・在庫・補充が同一時刻軸で同期していることが特徴だ。広告はもはや「売るためのもの」ではなく、「供給を指令するもの」になった。 ▼CX（顧客体験）は「時間で測る」 トライアルGOのCX（Customer Experience）は、「顧客の時間をどれだけ無駄にしなかったか」で評価される。 レジ待ち時間、滞在時間、出来たて商品との遭遇率、広告視認から購買までの時間差――。これらのデータを分単位で取得し、AIがCXスコアを算出する。“速さ”ではなく、“時間の美しさ”を測る指標である。 顧客にとって、待たない・探さない・迷わない購買体験が提供され、企業にとっては「時間を利益化する構造」が実現している。 ▼データガバナンスと標準化――信頼される時間経営のために トライアルGOでは、データの取り扱いも徹底している。顧客IDの取得は明示的な同意のもとに行われ、カメラ映像は匿名・非特定の統計データとして処理。 広告や視認の効果測定は、視線滞留秒数・到達率・重複率などの定義を統一し、店舗差・時間差をベイズ階層で補正する。また、店内・アプリ・カートの広告接触の重複排除（フリークエンシー管理）も自動化されている。 「透明性」「再現性」「安全性」。この三つを守ることで、データは初めて“経営の言語”になる。 ▼まとめ――データは「分時の知能」である トライアルGOが収集する膨大なデータは、単なる“記録”ではなく、“意思決定の瞬発力”を生む知能である。 顧客の動線1分、配送の遅延1分、値引きの判断1分――。そのすべてを同じ時計で管理し、同じアルゴリズムで動かす。これにより、小売は静的な在庫管理から動的な時間経営へと進化した。 トライアルGOは、「データで店を動かす企業」から「データが自ら動く企業」へと移行している。データはもはや“数字”ではない。それは、AIと人間が共有する「時間の知能」そのものである。 トライアルGOの革新とは、データによって時間を設計し、その時間によって顧客体験を磨き続ける、小売の新しい形なのである。

■「規模の経済」から「密度の経済」へ

第4章：まいばすけっとはイオングループをどう変えたか

かつてイオンといえば、郊外にそびえる巨大なショッピングモール。週末の家族連れ、「トップバリュ」の圧倒的な価格力。その姿は「規模の経済」の象徴であり、21世紀初頭の日本を代表する商業モデルだった。

だが、そのイオンがいま、生活の速度で動く企業へと変わりつつある。その原動力となっているのが、都心の住宅街や商店街の小型スーパー――まいばすけっとだ。

まいばすけっとの首都圏を中心にした約1200という店舗数は、もはやコンビニ大手に匹敵する。しかし、その存在意義は「店舗数」そのものではない。

上述の通り、イオンの巨大GMS（総合スーパー）が追求してきた「規模の経済」に対し、まいばすけっとが体現しているのは「密度の経済」である。

GMSが郊外で“まとめ買い”の購買構造をつくってきたのに対し、まいばすけっとは都市で“こまめ買い”の生活構造を支えてきた。「大きな店が遠くにある」時代から、「小さな店が近くにある」時代へ。この転換こそ、イオングループが今進める最大の変革だ。

写真＝iStock.com／winhorse

■まいばすけっとの「本当の価値」とは

まいばすけっとの真の価値は、単なる販売拠点ではなく、生活データを生み出すセンサーとして機能している点にある。

イオンのGMSが月1〜2回の大型購買を中心に捉えるのに対し、まいばすけっとは週4〜5回の“生活購買”をデータとして取得する。買うものは少額でも、頻度が高い＝生活のリズムを最も正確に記録している。

WAON、iAEON、「トップバリュ」の購買データを統合し、時間帯別・曜日別・エリア別の購買行動を可視化。都市生活者の“生活呼吸”を分単位で解析するイオンのAIにとって、まいばすけっとはリアルな生活実験場となっている。

イオンが「構造の企業」から「リズムの企業」へと変わった背景には、この小型店が生み出す高密度なデータがある。

イオンの「トップバリュ」は、もともとスケールメリットの象徴だった。だが、まいばすけっとがその価値を塗り替えた。

まいばすけっとの棚では、「トップバリュ」は“安さ”ではなく“生活の精度”を担う。店舗ごとの販売データをもとに、時間帯・客層・天候別の需要を解析し、プライベートブランド商品を「生活単位」で供給する。

これにより、プライベートブランドは「大量生産ブランド」から「生活適応ブランド」へ進化。たとえば、朝はサラダチキン、夜は惣菜、雨の日はスープ――。「トップバリュ」はもはや“商品”ではなく、生活のシナリオの一部として設計されている。

「トップバリュ」は、イオンにとって「生活を再現するコード」である。そして、まいばすけっとはそのコードを実行する“都市の端末”なのだ。

■誰に売るかではなく、「どんな時間に売るか」

まいばすけっとは、イオンの物流構造にも新しいリズムをもたらしている。従来のGMSは週次や月次の発注が中心だったが、まいばすけっとは日次・時間単位の補充を実現している。

AI需要予測によって店舗在庫が自動最適化され、配送車は“店の在庫”ではなく“街の需要”を見て動く。これは、サプライチェーン全体が“生活のテンポ”に合わせて動くということだ。

結果として、廃棄は減り、回転率が上がる。イオンの巨大な構造に、都市の呼吸が入り込んだ。まいばすけっとは、イオンのサプライチェーンを“生活のリズムで動く血流”に変えた。

まいばすけっとが持つ高頻度データは、イオンのリテールメディア「イオンAD」を進化させている。従来の広告は「属性」で顧客を分けていた。しかしまいばすけっとは、生活文脈で顧客を理解する。

・雨の日に温かい飲料を訴求する。

・夜勤明けにスイーツを提示する。

・日曜の朝に時短調理品をすすめる。

“誰に売るか”ではなく、“どんな時間に売るか”。生活のタイミングを起点に広告を配信できるのは、まいばすけっとが「時間帯と生活行動の関係」を完全にデータ化しているからだ。

生活文脈を理解できる広告こそ、次世代リテールメディアの本質である。まいばすけっとは、イオンの広告構造を生活OS型に変えた。

■イオンの経営の「二重構造」

まいばすけっとは単なる小型店ではない。それは、都市生活の研究装置である。

どの時間帯にどの街で何が売れるか。どの顧客層がどんな天候で購買を変えるか。そのすべてがデータとして蓄積され、イオンのAI・物流・マーチャンダイジング（商品戦略）にリアルタイムで反映されている。

イオンが“モノの企業”から“生活の企業”へと進化したのは、このデータ循環構造が完成しつつあるからだ。

生活が街を動かし、街のデータが再び生活をつくる。この“生活の循環系”の中核に、まいばすけっとが存在する。

いま、イオングループの経営は二層構造になっている。郊外のGMSが「構造OS」で動き、都市のまいばすけっとが「生活OS」で動く。この二つが共存することで、イオンは“規模の企業”でありながら、“生活の企業”でもあるという希有な存在になった。

まいばすけっとは、イオンの「生活OS」。巨大流通を、生活リズムで動く企業へと書き換えた。イオンの未来は、まいばすけっとという“小さな心臓”によって鼓動している。

まいばすけっとが変えたのは、小売のフォーマットではない。それは、「生活というデータ構造」そのものだ。

巨大企業イオンの中で、まいばすけっとは生活のリズムを数値化し、秩序として経営に組み込んだ。GMSが「モノの流れ」を最適化したように、まいばすけっとは「人の暮らしの流れ」を最適化している。イオンの未来を動かしているのは、郊外の大型モールではなく、街角の50坪の店である。

■「安さの時代」から「時間の時代」へ

第5章：トライアルGOは日本の小売業界をどう変革していくか

東京・西荻窪にオープンしたトライアルGOの影響は、もはや1店舗の話にとどまらない。コンビニ、スーパー、ドラッグストア――。日本の小売業全体に、“時間を制するものが市場を制する”という新ルールを突きつけている。

これまで小売の主戦場は「価格」だった。より安く、より多く、より早く。だがトライアルGOは、その“早く”の意味を根底から変えた。「早く売る」ではなく、「時間そのものを最適化する」。

AIが販売速度を読み、分単位で価格を動かす。物流が1時間以内に出来たてを届ける。広告が在庫状況と同期してサイネージを切り替える。この一連の構造が、“Retail＝Time Industry（小売＝時間産業）”という新パラダイムを作り出した。

トライアルGOの経営指標は、売り上げでも粗利でもない。中心にあるのは、すでに述べた通り、「Profit per Minute（1分あたり利益）」だ。

AIが在庫・価格・販促・配送をリアルタイムで最適化し、1分ごとのデータを基に「次の1分」を設計する。まるで店そのものが時間で動く生き物のようだ。

この“分時経営モデル”によって、トライアルGOは従来の「日次管理」の常識を壊した。棚の動き、広告効果、補充頻度、スタッフの配置――。あらゆる経営判断を「いま」に集約する。

小売業にとって、最大の資産は「時間」そのものである。この哲学を、公然と店舗の仕組みに落とし込んでいる例としては、日本ではトライアルGOが際立っている。

■AIが店長の「勘」を再現し、進化させる

トライアルGOのAIは、人間の勘を代替するだけではない。人間の経験則を学習し、再構築し、進化させる。

過去の販売データ、天候、時間帯、来店者数、さらにはSNS上の話題や近隣イベント情報までを取り込み、AIが“次に売れるタイミング”を予測する。

その結果、「どのタイミングで、どの商品を、どの価格で売るか」を自律的に判断。店長の勘に依存していた小売の最前線が、データとAIによる時間制御産業へと進化した。

AIが時間を制御する。そして、その時間を人間が体験として味わう。トライアルGOは、テクノロジーを“冷たい自動化”ではなく、“温かい時間体験”に変換するRetail Techである。

トライアルGOが生んだもう一つの革命が、リテールメディアだ。店内のサイネージ、スマートカート、アプリ「SU-PAY」――。それらはPOSデータとリアルタイムに連携し、購買直前の瞬間に広告を打つ。

トライアルホールディングス ニュースリリースより

例えば、顧客が棚の前に立つと、AIが「注目時間」と「在庫状況」を解析し、「あと10分で値引き」「出来たて商品が補充されました」と即時表示。広告は“販促”ではなく、“在庫調整の指令”へと進化した。

メーカー（広告主）にとっては、視認・購買・在庫の因果をリアルタイムで可視化できるプラットフォームになり得る。広告のROI（投資対効果）が即時に分かることで、広告そのものが経営に組み込まれる。

トライアルGOでは、店そのものが広告装置になっている。これは“小売のメディア化”という構造革命だ。

■「人を減らす」ではなく、「人の時間を取り戻す」

トライアルGOの本質は、決して“省人化”や“無人化”ではない。人間の時間の再配分にある。

AIが棚の在庫を見張り、値引きを自動で判断し、遠隔監視で複数店舗を一括管理する。スタッフは単純作業から解放され、接客や清掃、地域連携といった「人にしかできない仕事」に専念できる。

人を削るのではなく、人の時間を価値創造に使う。その発想が、トライアルGOを“人間中心のRetail Tech”にしている。

地方発の企業であるトライアルがこの思想を持ちえたのは、長年にわたって現場でオペレーションを磨き上げてきたからだ。AI開発も、店舗現場のスタッフと共に行う。テクノロジーと現場の“協働”こそが、この企業の最大の武器である。

トライアルGOの衝撃をさらに深くしているのは、この変革が地方発であるという事実だ。

これまで、日本の流通は常に東京中心で回ってきた。だが、トライアルは福岡からAI、IoT、リテールメディアを自社開発し、その成果を都市に逆輸出している。

地方で生まれたテクノロジーが、東京という最先端市場を更新していく――。これは、流通産業の重力が反転した瞬間でもある。トライアルGOは、地方の知能で都市の時間を再設計する企業である。

■トライアルGOが日本の「時間感覚」を変える

トライアルGOの登場によって、小売の競争の焦点が“時間”へ移り始めた。コンビニは一部店舗でダイナミックプライシングの実証を進め、スーパーは在庫のリアルタイム化や即時補充に取り組む企業が増えている。ドラッグストアでも、時間帯ごとの購買データを活用した販促が広がりつつある。いまや業態の境界は薄れ、小売の新たな競争軸は“どこまで時間を制御できるか”へと移行しつつある。

トライアルGOがユニークなのは、AIだけでなく、物流・データ・現場運用が一体化した“時間OS”として設計されている点だ。この一貫構造こそ、他社には容易に模倣できない領域である。

いまや、業態の垣根は消えつつある。小売業界の新たな競争軸は、“時間をどこまで制御できるか”に集約されつつある。

トライアルGOの仕組みは、他社にとっても模倣困難なほど深い。なぜなら、それはAIだけではなく、物流・データ・現場が一体化した時間OSそのものだからだ。

トライアルGOが変えているのは、小売だけではない。それは、日本の“時間感覚”そのものである。

・買い物は「行く」から「起きる」に変わる。

・広告は「打つ」から「流れる」に変わる。

・経営は「計画」から「反応」に変わる。

AIが時間を制御し、人が生活を整える――。この構造が広がれば、流通だけでなく、飲食、物流、エネルギー、医療など、あらゆる産業が「分時経営」の世界へとシフトしていく。

トライアルGOとは、時間を経営資源に変えた企業である。そして日本は今、“時間経済社会”への扉を開けたばかりだ。

■「小売の戦場」はチラシでも店頭でもない

最終章：「時間OS」と「生活OS」が交差する日

2025年の東京。小売の戦場は、もはやチラシでも店頭でもない。それは、OS（Operating System＝基本ソフト）の内部で起きている。

AIで時間を制御するトライアルGO。人間の習慣を秩序化するまいばすけっと。両者の競争は、「どちらが安いか」ではなく、「どちらのOSが人間の生活を滑らかに動かせるか」の競争だ。

この構造的対立は、小売を「価格産業」から「構造産業」へと変えた。トライアルGOが“時間の科学”を、まいばすけっとが“生活の哲学”を体現する。その交点に、Retail 3.0という新しい小売文明が立ち上がりつつある。

100年の小売史を振り返れば、そこには明確な進化軸がある（図表1）。

Retail 1.0は「規模の経済」、Retail 2.0は「データの経済」。そしてRetail 3.0は、「時間と生活の経済」。

デジタル化を超えて、人間の時間と生活リズムそのものを最適化する小売が始まっている。

■「Retail 3.0」で日本人の生活は激変する

トライアルGOは、AIとIoTで「時間の精度」を極限まで高めた。まいばすけっとは、人の秩序で「生活の安定」を極限まで磨いた。

一見、真逆の方向に見えるが、このふたつは補完し合う関係にある。

トライアルのAIは、生活リズムを学び始めている。曜日別・時間帯別・エリア別に、都市生活の「呼吸」を数値化し、出来たて供給の精度を“生活のテンポ”に合わせる。

まいばすけっとの側では、生活データをAI分析に統合。「トップバリュ」やイオンADが“生活の瞬間”で反応するようになった。

時間OSが生活を学び、生活OSが時間を理解する。この交差点に、「人間中心のRetail 3.0」が生まれる。

Retail 3.0の革新は、単に小売の効率化ではない。それは、社会の時間構造そのものの再設計である。

AIが需要を予測し、配送ルートを動的に最適化。店頭広告が在庫に連動し、顧客の“今”を読む。人の時間が浪費されない社会――。

買い物だけでなく、物流・交通・エネルギー・医療まで、すべての産業が「時間OS」を共有する未来が見えてくる。

日本社会が直面する「労働力不足」や「高齢化」も、時間OSによる最適化で緩和される。人間が“働く時間”から解放され、“生きる時間”を取り戻すための社会OS――。Retail 3.0はその入り口である。

■アメリカとも中国とも違う「独自進化」

なぜこの進化が日本から生まれたのか。その答えは、日本人の生活様式にある。

朝の通勤、昼の昼食、夜の買い物。時間と生活が社会全体で共有され、そこに“日常の秩序”がある。

この“時間と生活の統合文化”を持つ国だからこそ、トライアルGOの分時制御と、まいばすけっとの生活秩序は共鳴した。

アメリカが「AIの速度」を競い、中国が「スケールの破壊」を進める中で、日本は「人間のリズム」に寄り添うRetailを創造している。

日本のリテールは、テクノロジーの未来ではなく、“人間の未来”を先に描き始めた。

トライアルGOのAIが追求するのは時間の科学。まいばすけっとの秩序が体現するのは生活の哲学。このふたつを融合させた時、リテールは単なる商業活動を超えて、文化的産業へと進化する。

AIが「時間」を整え、人間が「生活」を彩る。そこに、デジタルとヒューマンが共存する新しい産業像が見えてくる。

Retail 3.0とは、AIでもデータでもなく、“人間の生活リズム”を中核に置くテクノロジー文明である。

■「トライアルGO×まいばすけっと」が起こす革命

トライアルGOとまいばすけっとは、いまや“敵”ではなく、“両輪”になりつつある。

時間を制御する知能と、生活を支える秩序。その二つが共進化することで、リテールは「商品産業」から「生活産業」へ、さらに「社会産業」へと拡張していく。

AIが人間の時間を学び、人間がAIのロジックを理解する。そのとき、小売は社会の中枢で“人間の時間”を再設計する存在になる。

Retail 3.0とは、“時間OS”と“生活OS”の融合による、人間中心のOS経済である。

トライアルGOは「時間の知能」を、まいばすけっとは「生活の秩序」を極めた。この二つが交わる時、小売は“効率”から“意味”へと進化する。

効率はAIが、意味は人間がつくる。それがRetail 3.0の本質である。

リテールとは、モノを売る産業ではなく、人間の時間と生活をデザインする“社会OS”である。

日本の街角でいま起きているのは、単なる流通革新ではない。それは、生活のOS革命である。

小売の本質とは、“時間と生活をどう使うか”という哲学である。トライアルGOは時間を制御し、まいばすけっとは生活を再現した。この二つのOSが融合するとき、小売は単なるビジネスを超えて“人間の文明”を動かす産業になる。

田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）