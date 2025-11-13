ジャパンの言いなりになるもんか…買収したUSスチールに振り回される「日本製鉄の憂鬱」

「日本の言いなりにならない」

トランプ大統領の政策の影響が、世界経済の様々な分野で顕在化しつつある。その一つの例が、日本製鉄の米国事業に関するトランプ政権の方針だ。

今年6月、同社は紆余曲折を経て、米国最大の鉄鋼メーカーの“USスチール”の買収にこぎつけた。買収条件として、日本製鉄は2028年までに110億ドルを投資すると表明。それと同時に日本製鉄は、米国事業に関して拒否権を持つ“黄金株”を米国政府に付与した。

振り返ると、日本製鉄がUSスチール買収を発表したのは2023年12月だった。同社は、人口が増加し鉄鋼需要の増加が見込める、インドやタイなどアセアン地域に加え、米国での事業展開を構想した。

ところが、トランプ政権の横やりもあり、買収劇は二転三転することになった。そして、その顛末として、日本製鉄は米国政府に黄金株を付与することになった。

その黄金株の拒否権が、早速使われた。9月、USスチールが運営するイリノイ州の製鉄所の操業停止計画に関して、米国政府は黄金株に基づいて阻止したのである。

2023年第４四半期以降、USスチールは決算説明や経営計画資料の表紙に、“米国で採掘、溶鋼、製鉄する” と明記するようになった。日本製鉄の傘下に入った後も「USスチールはあくまでも米国の企業であり、日本企業の言いなりにならない」という考えは強いようだ。

トランプ大統領や全米鉄鋼労働組合（USW）が、日本製鉄に投資の積み増し、雇用維持、賃上げの要求を突きつける可能性は高い。日本製鉄にとってはコスト増加要因になる。インド、タイでの生産能力引き上げの負担も増えるだろう。

日本製鉄は、高炉休止を余儀なくされ、国内で追加的なリストラが必要になるかもしれない。同社が、どのようにトランプ政策のリスクに対応するかは、わが国の企業にとって重要な事例になるはずだ。

近年の日本製鉄の事業戦略

近年、日本製鉄は痛みを伴う構造改革を進め、収益性向上を実現した。

背景にあるのは、世界の鉄鋼市場の環境悪化だ。特に、中国の製鉄メーカーの急速な成長で、鉄鋼製品価格が下落した影響は大きかった。

まず、日本製鉄は、損益分岐点を下げて収益を出しやすくするため国内の高炉休止に踏み切った。今年3月には、東日本製鉄所鹿島地区の第3高炉を休止した。

海外事業のリストラも断行した。昨年、日本製鉄は、中国宝武鋼鉄集団傘下の宝山鋼鉄との合弁事業から撤退。元々、日本製鉄は宝山に高炉技術を供与し、中国の鉄鋼需要を取り込もうとした。

しかし、近年は製鉄技術面での追い上げの激化、中国自動車企業の電動車の大量生産により収益性が悪化し、中国事業の縮小に追い込まれた。

南米では、ブラジル鉄鋼大手ウジミナスの主導権を巡り、アルゼンチン鉄鋼大手のテルニウムとの利害が対立した。

事態の悪化を避けるため、日本製鉄はウジミナスの保有株式をテルニウムにすべて譲渡すると発表。内外事業のリストラによってねん出した資金を、インドやタイ、そして米国事業に再配分した。今のところ、一連の改革は収益性の向上に寄与している。

重要な課題は、買収したUSスチールの収益性向上が難しいことだ。

米国事業の不透明感

トランプ大統領に“黄金株”を渡した結果、米国事業戦略を日本製鉄の独自の考えで実行することが難しくなった。

9月の米工場閉鎖計画阻止にみられるように、黄金株を持つ米国政府は取締役の選任、解任、株主総会決議など重要事項に拒否権を発動できる。

米国のコークス炉の爆発事故、米鉄鋼市況の低迷、ウジミナスの株式譲渡に伴う損失計上もあり、日本製鉄の2026年3月期の連結最終損益は従来の400億円の赤字から600億円の赤字に拡大する見通しだ。

日本製鉄は11月5日の決算発表で、USスチールの収益は市況の反転などに支えられ、2026年度に回復に向かうとの見通しを示している。ただ、それが実現できるかは不透明な部分も残る。

USスチールが発表した中長期の経営計画は、日本製鉄の負担増加につながる懸念が大きい。計画の主な内容は、140億ドル（1ドル＝153円で2.1兆円）以上の投資の実施だ。2028年までに110億ドル（1.7兆円程度）を投じる。

具体的には、米アーカンソー州の製鉄所にデータセンター向けの“方向性電磁鋼板”の生産設備を新たに設置する。

これによって、AIとロボット関連分野の需要を取り込む狙いだ。日本製鉄としては、米国のクリーブランド・クリフスや韓国の現代製鉄、ポスコ、欧州・インドの製鉄大手アルセロール・ミタルなどのライバルよりも先行して、米国事業を拡大させる必要がある。

ただ、それは口で言うほど容易なことではない。

「失敗する運命」と強行姿勢

現時点で、日本製鉄は、USスチールの高コスト体質を抱えたまま、米国での投資を実行することになりそうだ。

米国の人件費、土地取得コストは高い。トランプ政権の関税政策で、米国での資材調達、物流などの費用も増加傾向だ。

労働組合との利害調整にも不安が残る。トランプ大統領の支持者が多い全米鉄鋼労働組合（USW）は、今年1月、「日本製鉄のUSスチール買収は“長期的に失敗する運命”」と強硬な反対姿勢を示した。

米国には熟練した鉄鋼などの労働者が枯渇している。最先端の製鉄技術を米国に持ち込んだとしても、想定通りに収益が増えるか不確実性は高いと考えられる。

つづく記事〈日本製鉄がトランプ大統領にしゃぶり尽くされる…日本の地方経済に打撃を与えかねない「身勝手な選挙対策」〉では、日本製鉄が直面するトランプリスクの詳細を解説する。

