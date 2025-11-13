高市総理「責任ある積極財政」を支える超強力布陣を読み解く！

財政健全化を放棄？

11月7日の衆院予算委員会での高市早苗首相答弁が、市場関係者の間で大きな話題となっている――。

日本経済新聞（8日付朝刊）の1面ではなく、5面記事の見出し「市場の信認維持 焦点―基礎収支目標見直し、財政規律緩む懸念」にあるように、《首相が、国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）の黒字化目標について「単年度のPBという考え方は取り下げる。数年単位でバランスを確認する方向に見直すことを検討している」と語った》と報じた。

同紙1面記事の冒頭を読んだだけではよく理解できない。そこで筆者は送付してもらった『令和七年十一月七日 【衆議院】予算委員会議事速報（未定稿）』で当該部分を探した。そして見つけた。立憲民主党の本庄知史政調会長の質問に高市首相が答えているのだ。

触りの箇所だけ本庄質問と首相答弁を再録する。

本庄：「明確に答えていただきたいですね。取り下げた、取り下げるですか、どっちですか」

首相：「単年度のPBという考え方については、変更する、取り下げると考えていただいて結構かと思います」

本庄：「…財政健全化目標を放棄したように私には聞こえますが、総理、いかがでしょうか」

首相：「…債務残高の対GDP比の引き下げ、これを安定的に実現する中で、必要に応じてPBの目標年度を再確認するということを申し上げました。これは、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えて、政府債務残高の対GDP比を引き下げていくということで、財政の持続可能性、これを実現して、マーケットからの信認を得ていく、確保していくということです……」。

なぜ、PBの黒字化を巡る首相答弁に拘るのか。もちろん、理由がある。

経済財政政策のキーワード

奇しくも同じ日。内閣府は、政府の経済政策や予算編成の方向性を議論する経済財政諮問会議（議長・高市首相）の新しい有識者議員を発表した。

4人の有識者議員のうち筒井義信経団連会長は留任だが、残る3人は全員交代。新議員は若田部昌澄早大教授、第一生命経済研究所の永濱利廣首席エコノミスト、ディー・エヌ・エー（DeNA）創業者の南場智子会長である。

若田部氏は第4次安倍晋三政権下の2018年3月から23年3月まで、日本銀行副総裁として黒田東彦総裁と共にアベノミクスを推進した「リフレ派」の学者。現下の日本では財政規律より経済成長を優先すべきとする永濱氏も、高市政権の経済財政政策の理論的支柱として知られる。経団連副会長でもあった南場氏は、労働力の流動化による生産性の向上が経済成長につながるが持論である。

先述の日経記事には、ドンピシャで永濱氏のコメント「黒字化に固執すると必要な投資ができなくなり、政権が掲げる『責任ある積極財政』の支障になる」が掲載されていた。そう、この「責任ある積極財政」が高市政権の経済財政政策のキーワードなのだ。

続く『「サナエノミクス」で高市総理が財務省に大盤振る舞いを命じる可能性』では、２つの財政積極派の組織の陣容から、高市政権の財政政策の本気度に迫る。

