おもちゃたちの運命やいかに…。

ピクサー・アニメーション・スタジオの原点にして頂点とも言える映画『トイ・ストーリー』。

来年の夏にはシリーズ最新作の『トイ・ストーリー５』が日本でも公開されることが決定していますが、早くも新キャラが登場するティザー予告が公開されました。

初公開の映像では、ボニーがタブレットを手にするシーンが描かれています。彼女の名前はリリーパッド。ウッディやバズたちの手強いライバル的存在になりそうです。

また、スリンキーやレックス、ジェシーなどのおなじみのキャラクターに加えて、前作初登場のフォーキーやカレン・ビヴァリーの姿も確認できます。見ざる、聞かざる、言わざるしてるエイリアンたちも超かわいい。

公開済みのコンセプトアートに映っている大量のバズ軍団は一体何者なのか、前作の衝撃的なエンディングからどのような展開で最新作へと繋がるのか。まだまだ謎は多いですね。

併せて公開されたポスターには「おもちゃの時代は…も終わり？」のキャッチコピー。この問いにどんなメッセージをくれるのでしょうね。

映画『トイ・ストーリー５』は米国では2026年6月19日、日本では2026年夏劇場公開予定です。

