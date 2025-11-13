滅びゆく世界で起きた猟奇殺人！「時間をずらした三つの時計」「浮かび上がる人面」詰め込みまくりの謎の行方は……

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、23年前に刊行された一風変わった本格ミステリー作品。いかにもな本のタイトル通り、洋風の城に謎の時計がかかっていて、”解決不可能”なはずの殺人事件が……。と思っていたら、さらにそんな別設定があるの!? という情報量が多すぎる一冊。読者の想像力で楽しみ方も変わってくるので、ぜひ手に取ってください！

三つの時計が支配する城で起きた不可能犯罪

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

パチンコやパチスロをやる人の中には、日常生活でも赤文字や虹色の文字、「予告」という言葉を見るとテンションが上がる、なんて人がいると思います。ミステリー好きにも、それに近い感覚があるんですよ。

僕のように新本格ミステリーブームの真っただ中で多感な時期を過ごした人間は、新刊の棚に「〇〇島」「〇〇館」「〇〇城」といったタイトルを見つけると、それだけで「絶対面白い！」とテンションが上がってしまう。ミステリーじゃなくても読みたくなるほどです。

もっとも、ミステリー以外でそうしたタイトルがつくことは滅多にありません。しかもそれが講談社から出ていて、舞台が“島”や“館”、あるいは“城”だったら――十中八九、人が殺されます（笑）。というわけで今日は、「城」が舞台のミステリーを。

北山猛邦（きたやま・たけくに）『『クロック城』殺人事件』

今回紹介するのは、北山猛邦デビュー作にして2002年にメフィスト賞を受賞した作品で、発表から23年が経ちます。なぜ今この作品かというと、つい先日北山さんの新刊が出たんですよ。それがまあ、面白かった！

その新刊については、僕がパーソナリティを務めるSTVラジオの別番組「しゃかりき！ようへい商店」で紹介する予定ですが、せっかくならデビュー作も読んでほしい。そんなわけで、今回は“プチ北山猛邦フェア”を勝手に開催しております（笑）。

物語の舞台は、フランスからそのまま日本に移築されたという奇妙な城「クロック城」。

この城は三棟に分かれています。左に「過去」の館、真ん中に「現在」の館、右に「未来」の館。それぞれの外壁には巨大な時計が設置されていて、「過去」は現在より10分遅れ、「未来」は10分進んでいる。三棟すべてに“時間”が象徴的に掲げられているんです。

そこへ、幽霊退治の依頼を受けた探偵が訪れます。城では、地下室の壁一面に人の顔のようなものが浮かび上がったり、謎の研究をしている城主がいたり、眠り続けて一度も目覚めたことのない絶世の美女がいたりと、怪しい雰囲気が満ちている。そしてついに事件が起きます。依頼主の父である城主と、その弟、つまり依頼主の叔父が、首なし遺体となって発見されるのです。

遺体は「過去の館」と「未来の館」で見つかり、二人の首は「現在の館」4階に落ちていました。

しかし、4階へ行くには必ず「現在の館」の1階を通らなければならず、他の棟や階からは直接行き来できない。事件当時、その1階には常に人がいて、誰も通っていないのです。

隠し通路も共犯者も存在しない。つまり「どうやって遺体の一部を運んだのか」が完全に不可能な状況。しかも、なぜわざわざリスクを冒して遺体を分ける必要があったのか。「どうやって（How）」「なぜ（Why）」「誰が（Who）」という三つの謎が同時に突きつけられます。

さらに、地下の壁に浮かぶ無数の人面、城主が行っていた“謎の研究”、10分ずらされた三つの時計と、この奇妙な城には、解くべき謎がいくつも潜んでいます。

一見、よくある「奇妙な城の殺人事件」に見えますが、この作品にはもう一つ、強烈な設定が仕込まれています。それは事件が起きているのが、世界滅亡の一か月前だということ。なぜ人類が滅びようとしているのかは明確にされていません。

太陽フレアの影響か、ガンマバーストか、あるいはもっと未知の現象か。とにかく地磁気が乱れ、通信機器も時計も使えない。そんな終末の世界で、“時間”を象徴するクロック城で事件が起きる。この設定だけでも、もうすでに異様な緊張感があります。

物語には「世界の破滅を止めようとする組織」や、「真夜中の鍵」という謎のキーワードも登場し、次々と新たな謎が積み重なっていく。詰め込みすぎと言いたくなるほど、ミッチミチに。まるで「高速道路で100kmの渋滞」状態（笑）。

事件そのもの――不可能犯罪については、きちんと解決されます。「どうやって」「誰が」「なぜ」は、読後にしっかり腑に落ちる。ただし、すべての謎が解けるわけではありません。いくつかは余韻として残る。そのため「風呂敷を畳み切っていない」と感じる人もいて賛否両論でしょう。

でも僕は、断然“賛”の側。肝心な部分はしっかり完成していて、残された謎は読者の想像力で埋められる。

本というのは、買った瞬間に完成するものではなく、読者が読んで初めて完成するもの。行間を読み、物語の続きを想像して初めて、著者との“共作”として世界が完成するんです。

だから、僕が読んだ『『クロック城』殺人事件』と、あなたがこれから読む『『クロック城』殺人事件』は、厳密には違う作品です。どう仕上げるかは、あなた次第。ミッチミチの謎の中に、ぜひ飛び込んでください。

そして次回の「ようへいの時短ブッククラブ」は、月に一度のお楽しみ企画「本を探しに街に出よう！」。今回は福岡県飯塚市の書店をご紹介します。ユニークな経営スタイルで人気の一店です。どうぞお楽しみに。

北山猛邦（きたやま・たけくに）『『クロック城』殺人事件』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前